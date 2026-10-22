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Kdo se neobejde bez pomoci, může brát až 27 000 Kč měsíčně. Většina rodin ale neví, komu peníze patří

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Když v rodině někdo přestane zvládat běžný den a blízcí začnou řešit […]
Kdo se neobejde bez pomoci, může brát až 27 000 Kč měsíčně. Většina rodin ale neví, komu peníze patří

Kdo se neobejde bez pomoci, může brát až 27 000 Kč měsíčně. Většina rodin ale neví, komu peníze patří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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