Nesmrtelná rostlina, která kvete až do října a nepotřebuje skoro nic. Stačí ji zasadit jednou a každý rok se vrátí ještě bujnější

Srpnové odpoledne, tráva u plotu je zrzavá od sucha a levandule už jen voní. Na okraji cesty přitom svítí hustý polštář drobných zlatých kopretinek nad jemným, skoro jehličkovitým listím. Tak vypadá krásnoočko přeslenité ve třetím létě po výsadbě. Rod krásnoočko (Coreopsis) nabízí zahrádkářům dvě cesty k rostlině, která se sama vrací. Vytrvalé druhy přezimují v zemi a každé jaro obrazí z rozrůstajícího se trsu. Letničky po sobě nechávají semena a ta na jaře vyklíčí jako nová generace. Na obou principech lze postavit záhon, na který po první výsadbě skoro nesáhnete. Ukážeme, který druh si vybrat pro trvalkový základ a který pro letní ohňostroj.
Dva způsoby, jak se krásnoočko vrací na záhon
V českých zahradnictvích se nejčastěji potkáte se čtyřmi druhy. Dva patří mezi trvalky, dva mezi letničky, a právě podle toho se liší jejich „nesmrtelnost“.
Druh Jak se vrací Výška Kdy sázet či vysévat Orientační spon Krásnoočko přeslenité (C. verticillata) trvalka, rozšiřuje trs kolem 30 cm (‚Zagreb‘) sazenice na jaře asi 30 cm Krásnoočko velkokvěté (C. grandiflora) trvalka, umí se i přesévat 30 až 90 cm sazenice na jaře, dělení trsů zjara 30 až 40 cm Krásnoočko dvoubarevné (C. tinctoria) letnička, samovýsev 60 až 120 cm předpěstování v březnu, přímý výsev duben až květen 15 až 35 cm Krásnoočko různolisté (C. basalis) letnička, samovýsev podle odrůdy předpěstování v březnu, výsadba v květnu 15 až 35 cm
U trvalek se každý rok probouzí tentýž kořen a trs se postupně rozrůstá do šířky. U letniček přebírají štafetu semenáčky. Stačí nechat část úborů dozrát a ponechat kolem rostlin kus nezamulčované, otevřené půdy. Semínka spadnou, přezimují a na jaře vyrazí ve větším počtu, než kolik jste kdy vysadili.
Krásnoočko přeslenité: trvalka, která přečká i mrazivou zimu
Nejblíže k pojmu „zasadit a zapomenout“ má krásnoočko přeslenité. V některých botanických databázích ho najdete pod novějším jménem Anacis verticillata, prodejci i britská Královská zahradnická společnost se ale drží zažitého Coreopsis verticillata. Americký pěstitelský katalog
NC Extension Plant Toolbox ho popisuje jako trvalku s nízkou údržbou, rychlým růstem a trsovitým habitem. Daří se mu na plném slunci i v polostínu, podmínkou je propustná půda.
Česká data jsou stejně povzbudivá. Zahradnictví FLOS uvádí u kultivaru ‚Zagreb‘ mrazuvzdornost zhruba do −30 °C, stanoviště slunné, suché až polosuché, a kvetení od července do září. Rostlinka tvoří úhledný trs vysoký i široký asi 30 cm, takže se vejde do předzahrádky i na okraj skalky. V době, kdy jsme článek připravovali, začínaly ceny na 89 Kč za rostlinu v devítkovém květináči, třílitrový kontejner vyšel na 299 Kč.
Co tahle trvalka opravdu vyžaduje? Po výsadbě vydatnou zálivku, aby zakořenila. Při dlouhém horku občasné napojení. A pak už jen jedno: žádné „mokré nohy“. Chudou, písčitou nebo kamenitou zem snáší bez reptání, zimní přemokření jí vadí víc než mráz.
Krásnoočko velkokvěté nabízí větší, sytě zlaté úbory na stoncích vysokých až 90 cm. Kvete od pozdního jara do konce léta a odstraňování odkvetlých květů jeho sezonu znatelně prodlouží. Bujnost v dalších letech si zajistíte třemi kroky:
Průběžný řez odkvetlých stonků: rostlina se umí vykvést do vyčerpání, pravidelné odstřihávání ji šetří. Pozdně letní zkrácení: seříznutí k přízemní růžici podle Washington State University podporuje růst listů a lepší přezimování. Dělení trsů brzy na jaře: z jedné rostliny získáte několik a zároveň ji omladíte.
Velkokvětému druhu svědčí sušší, chudší substrát. V úrodné a vlhké zemi vytahuje stonky a poléhá. V pokusných výsadbách amerického Mt. Cuba Center se jako nejspolehlivější krásnoočka osvědčily odrůdy přeslenitého typu, konkrétně ‚Zagreb‘ a ‚Golden Gain‘.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Dvoubarevné a různolisté: letničky, které zaplaví záhon barvou
Zatímco trvalky dodají záhonu kostru, letničky přinášejí explozi barev. Krásnoočko dvoubarevné kvete podle
NC Extension od léta až do mrazů. Rostliny se žlutými okvětními plátky s červenohnědým až vínovým středem dorůstají do výšky 60 až 120 cm a zvládají slunná místa, kam se s konví dostanete jen občas. Významné potíže se škůdci zdroje neuvádějí.
Termíny pro sezonu 2026 jsou jednoduché:
Předpěstování za oknem: březen. Semena podle klíčí při 18 °C za 10 až 20 dní. Přímý výsev do záhonu: konec dubna až květen. Výsadba sazenic: po polovině května, jakmile pominou mrazíky. Hotové sazenice prodávají zahradnictví v květnu a červnu. Rozestupy: 15 až 35 cm, pro hustou „záplavu“ volte spodní hranici.
Krásnoočko různolisté má podobné nároky. Nejlépe prospívá na plném slunci v hlinitopísčité půdě a na místě chráněném před větrem. Vyšší porost se po bouřce rád rozvalí, proto se vyplatí nenápadná kruhová opora, zapíchnuté větvičky nebo řídká síťka. Dvoubarevnému druhu zase poslouží živé lešení z pevnějších sousedů. Magazín Naše krásná zahrada doporučuje růže, jiřiny, třapatky, třapatkovky, šuškardu, sporýš argentinský nebo cínie.
Trik pro každoroční návrat spočívá v rovnováze. Většinu odkvetlých úborů odstřihávejte, aby rostliny nasazovaly nová poupata. Na podzim ale nechte několik hlávek dozrát. Zbytek obstará vítr, déšť a ptáci. Mimochodem, zpěvní ptáci semínka krásnooček rádi vyzobávají, takže pár suchých stonků přes zimu poslouží i jim.
Krásnoočka v truhlíku, ve váze a na zimu
Pro balkon se hodí nižší krásnoočko přeslenité nebo kompaktní kultivary velkokvětého, například ‚Early Sunrise‘, který se dá vypěstovat i ze semen. Truhlík potřebuje drenážní otvory, propustný substrát a co nejvíc slunce. Zalévejte tak, aby kořeny nestály ve vodě.
Zimování v nádobě vyžaduje víc pozornosti než na záhonu. Kořenový bal v květináči promrzá snáz než v rostlé zemi, proto patří přeslenité krásnoočko na zimu do světlé bezmrazé místnosti s minimální zálivkou. Na jaře ho můžete rovnou vysadit ven, kde už si poradí samo.
Krásnoočka se skvěle uplatní i ve váze. Stříhejte ráno nebo k večeru, kdy jsou květy nejsvěžejší a část poupat se už rozvírá. Použijte ostré nůžky, listy pod hladinou odstraňte a vodu pravidelně měňte, přičemž stonky pokaždé zkraťte. Různolisté krásnoočko pak vydrží až 8 dní, trvalkové druhy zhruba týden. Čím víc toho nastříháte, tím víc nových květů rostlina nasadí.
Proč krásnoočka znají jen zasvěcení zahrádkáři
Statistiky o oblibě krásnooček neexistují, jedna past se ale opakuje. Přeslenité krásnoočko se často kupuje jako sezonní balkonovka a na podzim skončí na kompostu. Málokdo tuší, že ve volné půdě by přečkalo zimu a příští rok vyrostlo ještě košatější.
Ve srovnání s podobně zbarvenými rostlinami vychází krásnoočko jako nejskromnější. Třapatka zářivá podle britské Královské zahradnické společnosti preferuje humózní a vlhčí půdu. Kokardy mají srovnatelnou odolnost vůči suchu, ale bývají krátkověké a vyžadují výbornou drenáž. Afrikány kvetou celou sezonu, každé jaro je však musíte kupovat či vysévat znovu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková