Šípky sbírané ve špatný čas obsahují jen zlomek vitaminu C. Rozhoduje jediný vizuální znak. Odrůda Karpatia se navíc dá pěstovat i na zahradě

Mnoho lidí vyráží na šípky až po prvních mrazících, protože plody jsou pak měkké a sladší. Pro vitamin C je to však pozdě. Data z laboratoří ukazují, že pozdní sklizeň a mráz připraví plody o čtvrtinu, v horším případě až o tři čtvrtiny kyseliny askorbové. Vycházíme proto z jednoduchého pravidla: nejlepší šípky jsou barevně hotové a pořád drží tvar. Ty nejtemnější a nejměkčí nechte na keři, případně je použijte do marmelády. Kdo nechce každý podzim obcházet meze a remízky, může si plodovou růži vysadit přímo na zahradě. Nabízí se hlavně slovenská Karpatia a růže svraskalá.
Jasně červený a pevný v prstech: takhle vypadá šípek ve správné chvíli
Znak, podle kterého se dá sběr načasovat, je barva. Plod má být jasně oranžovočervený až jasně červený, lesklý a bez náznaku tmavnutí. Při sběru ho stiskněte mezi prsty. Zralý šípek je pevný, nepovoluje a nemá povadlou slupku.
Opačným signálem je tmavě červená až hnědnoucí barva, měkkost, praskliny nebo stopy hniloby. Takový plod už má nejlepší dny za sebou. Měkne, oxiduje a dostávají se do něj mikroorganismy.
V českém klimatu se běžné šípky sbírají zhruba od konce září do října. V teplých nížinách dozrávají dřív, na horách později. Karpatia předbíhá divoké keře o několik týdnů. Podle původce odrůdy dozrává už ve druhé polovině srpna, ve vyšších polohách začátkem září.
Pomůže i pohled na stavbu keře. Studie publikovaná v roce 2026 zaznamenala vyšší obsah kyseliny askorbové v plodech na jižní a západní straně keře a nižší u plodů ve spodních partiích. Pro maximum vitaminu C proto berte přednostně osluněné šípky.
Kolik vitaminu C mizí z přezrálých a přemrzlých šípků
Konkrétní čísla přinesl tým autorky Medveckienė, který v roce 2021 sledoval šípky v pěti fázích zrání. U růže svraskalé (Rosa rugosa) klesl celkový obsah vitaminu C mezi první a pátou fází zralosti z 3 036,08 na 2 235,27 mg na 100 g sušiny. Úbytek činí zhruba 26 %. Plody, které na keři visí déle, než je nutné, tedy ztrácejí přibližně čtvrtinu zásoby vitaminu.
Mráz zasahuje ještě razantněji. Slovinská studie z roku 2015, dostupná v databázi
PubMed, sledovala růži šípkovou (Rosa canina). Po mrazovém poškození klesl obsah kyseliny askorbové v plodech ze 716,8 na 176,0 mg na 100 g sušiny, tedy asi o 75 %. Autoři zároveň zjistili úbytek cukrů a některých flavonoidů, zatímco vybraných karotenoidů přibylo.
Situace Před Po Úbytek Rosa rugosa, pozdní zralost 3 036,08 mg/100 g sušiny 2 235,27 mg/100 g sušiny cca 26 % Rosa canina, mrazové poškození 716,8 mg/100 g sušiny 176,0 mg/100 g sušiny cca 75 % Rosa canina, sušení při 68 °C 2 000,5 mg/100 g 1 308,2 mg/100 g cca 35 %
Ztráty mají i vysvětlení. Ve zrajícím plodu dál běží látková výměna a kyselina askorbová oxiduje. S měknutím přibývá kontaktu s kyslíkem, enzymy a vlhkostí, a tím i šance pro plísně.
Podle nás z toho plyne prosté rozdělení. Šípky na čaj a sušení trhejte před prvním mrazíkem, dokud jsou pevné. Mrazem změklé plody mají jiné přednosti, protože se lépe rozvářejí a jsou jemnější. Patří proto do pyré, omáček a marmelád. Dobře se kombinují s kyselým rybízem a aromatickými malinami nebo ostružinami. Jako výchozí poměr pro domácí pokus poslouží polovina šípkového pyré, čtvrtina rybízu a čtvrtina malin. Výsledná marmeláda pak nevyjde přeslazená.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Karpatia: slovenská odrůda s velkými plody
Karpatia vznikla roku 1973 ve Výzkumném ústavu ovocných a okrasných dřevin v Bojnicích výběrem z populace růže dužnoplodé (Rosa villosa). Podle
profilu odrůdy z Bojnic tvoří vzpřímený, bohatě větvený keř o výšce 2 až 2,5 metru, který kvete koncem května.
Hlavní předností jsou plody. Jsou velké, válcovité až hruškovité, lesklé a jasně červené a visí po dvou až třech ve svazečku. Starší údaje uvádějí výšku 20 až 30 mm a šířku 20 až 25 mm, takže divoký šípek vedle nich působí drobně. Bojnický zdroj uvádí vysoký obsah vitaminu C. Zahradnické weby přidávají hodnoty kolem 1 076 až 1 250 mg na 100 g, jde ovšem o sekundární údaje. Šlechtitelé odrůdu určili na čaje, džemy a šťávy.
Pěstování nevyžaduje zkušeného zahradníka. Keř podle původce nemá zvláštní nároky na půdu a mrazu odolává ve dřevě i v květu. Zahradnictví doporučují slunné stanoviště nebo lehký polostín, humózní propustnou zeminu, vydatnou zálivku po výsadbě a hlavně prosvětlovací řez. Odkvetlé květy neodstraňujte, protože právě z nich se vyvinou šípky.
Jediné úskalí přichází se sklizní. Přezrálé plody za deštivého počasí praskají a napadá je šedá hniloba (Botrytis cinerea). U Karpatie se tak vyplácí trhat včas, ve stejném okamžiku, kdy je vitaminu C nejvíc.
Růže svraskalá a kde sehnat sazenice
Druhou osvědčenou volbou je růže svraskalá. Její kulovité oranžovočervené šípky dorůstají průměru kolem 4 centimetrů a mají silnou masitou dužninu. Oproti drobným plodům růže šípkové se zpracovávají výrazně snáz.
Má to ovšem jeden háček. Agentura ochrany přírody a krajiny ji vede jako nepůvodní druh, který je v Česku plně zdomácnělý. V krajině je zatím vzácný, ale jeho šíření do cenných biotopů je třeba sledovat. Na zahradě ji proto držte pod kontrolou a nevysazujte ji do volné přírody.
Karpatii nabízejí například Zahradnictví Spomyšl a Ovocná školka Koběluš. Růže svraskalá patří k běžnějšímu sortimentu. Zásoby se během sezóny mění, takže dostupnost si ověřte přímo u prodejce. Kontejnerované rostliny lze sázet kdykoli s výjimkou zamrzlé půdy a tropických veder. Při volné výsadbě se doporučuje rozestup zhruba 1,5 až 2 metry.
Vlastní keř přináší i bezpečnější úrodu. Ministerstvo zemědělství potvrzuje, že lesní plody lze pro vlastní potřebu sbírat bez ohledu na vlastníka lesa, pokud porost nepoškozujete a místo není oplocené ani uzavřené. Šípky od rušných silnic nebo z ošetřované městské zeleně však kvůli prachu, zplodinám a psům raději vynechejte.
Sušení, mrazení, macerát: jak vitamin C uchovat i po sklizni
Včasným sběrem péče nekončí. Teplo a čas umí šetrně natrhané šípky znehodnotit stejně jako mráz.
Mrazení: studie z roku 2026 zjistila, že rok v mrazáku při −18 °C obsah kyseliny askorbové u testovaných druhů významně nesnížil. Sušení: šípky omyjte ve studené vodě, osušte a rozprostřete v jedné vrstvě. V sušičce je nechte zhruba 12 hodin při 40 až 50 °C, v troubě několik hodin do 50 °C s pootevřenými dvířky. Hotový plod je tvrdý, při zmáčknutí praská a nelepí. Krátké a dobře řízené sušení šetří vitamin lépe než dlouhé a pomalé. Macerát: lékárníci radí nezalévat šípky vroucí vodou. Jednu až dvě lžíce podrcených plodů bez semen zalijte studenou vodou, nechte aspoň hodinu louhovat, krátce prohřejte bez varu a ještě 15 minut nechte stát. Nápoj sceďte přes jemné plátno, aby v něm nezůstaly dráždivé chloupky.
Vlastní sklizeň má navíc praktickou výhodu. Analýza komerčních šípkových přípravků zjistila, že téměř polovina z nich neobsahovala měřitelné množství kyseliny askorbové. Mezi zbylými produkty se obsah lišil až osmadvacetinásobně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková