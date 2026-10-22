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Šípky sbírané ve špatný čas obsahují jen zlomek vitaminu C. Rozhoduje jediný vizuální znak. Odrůda Karpatia se navíc dá pěstovat i na zahradě

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Rozhoduje barva: jasně oranžovočervený až jasně červený šípek. Jakmile ztmavne, změkne nebo ho spálí mráz, vitamin C z něj rychle mizí.
Šípky sbírané ve špatný čas obsahují jen zlomek vitaminu C. Rozhoduje jediný vizuální znak. Odrůda Karpatia se navíc dá pěstovat i na zahradě

Šípky sbírané ve špatný čas obsahují jen zlomek vitaminu C. Rozhoduje jediný vizuální znak. Odrůda Karpatia se navíc dá pěstovat i na zahradě

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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