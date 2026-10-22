Ani mrkev, ani petržel. Do hovězího vývaru patří 1 surovina, kterou zná každý šéfkuchař

Kdo někdy táhl hovězí vývar celé dopoledne a nakonec do talíře nalil světlou, nevýraznou tekutinu, zná to zklamání. Chuť přitom může být docela dobrá, jen barva vůbec neodpovídá hodinám, které polévka strávila na plotně.
Napravit to umí surovina, kterou má v zásobě skoro každá domácnost. Profesionální kuchaři ji jen před vařením upraví způsobem, který by leckdo doma považoval za chybu.
Polévková zelenina se stará o chuť
Mrkev, petržel a celer se do vývaru dávají běžně a přinášejí mu sladkost i zemitost. Profesionálové s nimi ale zacházejí opatrně. Šéfkuchař Martin Staněk, člen národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR, radí kořenovou petržel z vývaru vynechat, protože by svou silnou chutí přehlušila maso. S mrkví je zase dobré šetřit, jinak polévka zesládne víc, než je příjemné.
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Barvu a hlubší tón dodá úplně obyčejná cibule. Rozhoduje však, co se s ní stane, než skončí ve vodě.
Francouzi ji kvůli vývaru schválně opálí dočerna
Ve francouzské kuchyni patří opálená cibule ke klasice. Kuchaři ji rozpůlí a řeznou plochu nechají silně opéct na pánvi nebo pod grilem v troubě, často až dočerna. U pot-au-feu, tradičního hovězího masa vařeného se zeleninou ve vývaru, se takto opálená cibule přidává záměrně. Polévka díky ní lépe voní a dostane tmavší odstín.
Stejně se postupuje u marmite, silného masového vývaru, ze kterého se dál připravuje čiré consommé. Do opečené půlky cibule se navíc zapíchnou dva hřebíčky a teprve potom se cibule vloží do hrnce.
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Podobný trik se používá i u vietnamské polévky pho, jejíž vývar se táhne z hovězích kostí. Kuchaři tu na pánvi bez oleje opékají cibuli společně se zázvorem, dokud řezy nezčernají. Polévka potom voní lehce kouřem a má barvu tmavého medu.
Tradičnější cesta pánev úplně vynechá. Cibule a zázvor se drží přímo nad plamenem plynového hořáku a během několika minut se ze všech stran ožehnou. Kdo vaří na indukci nebo sklokeramice, použije gril v troubě.
Jak se francouzský a vietnamský postup liší, ukazuje přehledně tabulka:
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Pokrm Co se opéká Jak se opéká Pot-au-feu (Francie) rozpůlená cibule řezem pod grilem v troubě, dokud povrch úplně nezčerná Marmite (Francie) půlka cibule, do které se po opečení zapíchnou dva hřebíčky řezem na pánvi, na silném plameni Pho (Vietnam) cibule a zázvor nasucho na pánvi, dokud řezy nezčernají; tradičně nad plynovým hořákem, jinak pod grilem v troubě Jak cibuli opálit doma
Na běžný hrnec stačí jedna žlutá cibule.
Slupku na cibuli nechte, seřízněte jen kořenovou část a cibuli přepulte. Pánev bez oleje, ideálně litinovou, pořádně rozpalte a půlky na ni přiložte plochou stranou. Několik minut s nimi nehýbejte. Řez by měl výrazně ztmavnout.
Opečené půlky pak vložte do hrnce celé, i se slupkou.
Proč to funguje
Žár rozpálené pánve přemění cukry, které cibule přirozeně obsahuje, na hnědé látky s plnější a lehce kouřovou chutí. Během hodin v hrnci se tyto látky pozvolna uvolňují do polévky. Syrová cibule je v sobě nemá, takže by je vývaru nedala. Podobně tmavnou i kosti, které se před vařením pečou v troubě, a právě proto mívá vývar z pečených kostí tak sytou barvu.
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Svou roli hraje i slupka. Redakce amerického časopisu Cook’s Illustrated uvařila dva kuřecí vývary, jeden s oloupanou a druhý s neoloupanou cibulí. Vývar se slupkou vyšel výrazně sytější barvy, chutí se ale oba shodovaly. Slupka tak funguje jako přírodní barvivo, a proto ji šéfkuchaři na cibuli nechávají.
Kde končí opálení a začíná spálenina
S ožehnutým řezem se do hrnce dostane i trocha hořkosti, která v malé míře masové chuti polévky prospívá. Hranice je ale tenká, a proto cibuli na pánvi průběžně kontrolujte. Zuhelnatělá cibule nebo připálené drobky na dně pánve dodají vývaru nepříjemnou hořkost.
Řez tedy může být tmavě hnědý a místy i černý, cibule jako celek ale zuhelnatět nesmí. Když si nejste jistí, stáhněte ji z pánve o chvilku dřív.
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Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/25612-vietnamska-polevka-pho-bo-s-hovezim-masem-a-nudlemi, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pot-au-feu, https://forbes.cz/varte-jako-profik-s-domacim-vyvarem-podle-sefkuchare-uz-v-zivote-nepouzijete-nahrazky/, https://meilleurduchef.com/fr/recette/marmite.html, https://tastingtable.com/1475647/char-pho-aromatics-best-flavor, https://www.cooksillustrated.com/how_tos/8737-making-stock-with-skin-on-onions, https://www.rohlik.cz/tema/jak-na-silny-hovezi-vyvar