Železnice měla vést přes Albrechtičky, ale trasu přesměrovali kvůli letišti. Rozhodnutí změnilo osud celého panství u Ostravy

Jediné státní rozhodnutí z počátku padesátých let odřízlo dvě obce od kolejí, sebralo jim dvě stovky hektarů polí a proměnilo šlechtický velkostatek ve vojenský objekt. Na druhém konci téhož rozhodnutí dnes stojí Letiště Leoše Janáčka Ostrava s půlmilionovým ročním rekordem odbavených cestujících. Mezi těmito dvěma body se rozprostírá sedm desetiletí zapomínání, a čerstvý pokus paměť místa oživit digitální cestou.
Jak zastávka Albrechtičky vznikla a proč vydržela pouhých dvanáct let
Trať ze Studénky do Sedlnic vybudovala Severní dráha Ferdinandova už v roce 1881. Šedesát šest let koleje tiše míjely katastr Albrechtiček, aniž by tu vlak zastavoval. Teprve v květnu 1947 obec získala vlastní zastávku, skromný přístřešek mezi Albrechtičkami a Novou Horkou, který místním zkrátil cestu za prací i na trh ve Studénce. Jak popsal Ing. Petr Hrudička v
časopisu Poodří, právě v oblasti sedlnického nádraží trať protínala plochu, kterou si počátkem padesátých let vyhlédli plánovači pro nové velké letiště. Kolize byla přímá a územní: kolejiště leželo tam, kde měly stát ranveje.
Roku 1955 začaly stavební práce na letišti, o rok později odstartovala výstavba přeložky trati. 1. června 1959 projel po nové trase první vlak. Stará zastávka Albrechtičky přestala existovat. Část původního kolejového tělesa posloužila jako vlečka na letiště, zbytek směrem ke Studénce byl snesen. Civilní letový provoz na mošnovském letišti zahájili 16. října téhož roku.
Dvě stě hektarů orné půdy a půlhodinová pěší štreka ke spoji
Ztráta zastávky představovala jen viditelný symptom hlubšího zásahu. Podle
oficiální historie obce přišly Albrechtičky o 200 hektarů zemědělské půdy. Bývalý velkostatek v Nové Horce, kdysi centrum novohoreckého panství rodu Vetterů z Lilie, se roku 1956 proměnil ve vojenský statek. Krajina, která po staletí fungovala jako hospodářské zázemí zámku, najednou sloužila armádním účelům a letištní infrastruktuře.
Pro obyvatele Albrechtiček i Nové Horky to znamenalo konkrétní každodenní komplikaci: k nejbližšímu železničnímu spoji museli pěšky do Studénky nebo do Sedlnice, což zabralo přes třicet minut. Spontánní napojení na regionální dopravu se rozplynulo. Obec, která ještě v roce 1958 měla vlastní zastávku, se ocitla v dopravním stínu.
Srovnání s osudem nedaleké vsi Harty (dříve Lilien) ukazuje, že Albrechtičky ještě dopadly mírněji. Harty zmizely úplně, jejich místo dnes pokrývá letištní plocha. Albrechtičky přežily, ovšem s osekanou dostupností a proměněnou krajinou.
VIDEO Mošnovský uzel: od vojenské ranveje k půlmilionovému rekordu cestujících
Zatímco Albrechtičky ztratily železniční vazbu, Sedlnice na přeložené trase dopravně posílila, získala rozšířené nádraží s rozsáhlejším kolejištěm. A samotné letiště? To se z původně armádního projektu postupně vyvinulo v klíčový dopravní bod Moravskoslezského kraje.
V roce 2025 Letiště Ostrava odbavilo 506 201 cestujících a vykázalo zisk téměř 54 milionů korun. Nový cargo terminál má navýšit odbavovací kapacitu o 36 tisíc tun nákladu ročně. Z pohledu regionu se dávné rozhodnutí o přeložce trati ekonomicky i dopravně zúročilo. Z pohledu Albrechtiček a Nové Horky šlo o nevratnou proměnu, jejíž cenu nesly dvě malé obce, zatímco výnosy sklízí celý kraj.
Dnes se do blízkosti zámku Nová Horka dá dojet vlakem linky S4 do stanice Studénka nebo Mošnov, Ostrava Airport. Poslední kilometry ovšem pokrývá autobus, kolo, nebo vlastní nohy. Místo zůstává spíš cílem promyšleného výletu než zastávkou „po cestě“.
Digitální průvodce vrací paměť krajině kolem zámku Nová Horka
Muzeum Novojičínska uzavřelo v červnu 2026 smlouvu s platformou SmartGuide na vytvoření mobilního audioprůvodce po regionu. Projekt počítá s deseti trasami, stovkou bodů zájmu a dvojjazyčným zpracováním v češtině a polštině, přičemž spuštění bylo smluvně stanoveno do konce července 2026. Aplikace SmartGuide je dostupná pro iOS i Android; konkrétní parametry novohorecké trasy a případné cenové podmínky je vhodné ověřit přímo při stažení.
Pro orientaci: nejbližší značený okruh od zámku Nová Horka vede po naučné stezce Kotvice, 7,9 kilometru po asfaltu a lesních cestách, zhruba dvě hodiny chůze, fyzicky nenáročné. Okolní Poodří nabízí mokřady, lužní lesy a ticho, které kontrastuje s hlukem ranvejí pár kilometrů odtud.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková