Kdo doma najde tenhle litinový pekáč, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč

Těžký černý pekáč, který léta leží na dně spíže nebo ve sklepě, většina lidí nanejvýš vytáhne na Vánoce. Některé kusy ale mají u sběratelů v Americe takovou cenu, že stojí za to si je pořádně prohlédnout, hlavně dno a víko zevnitř i zvenku. Rozhoduje přitom pár drobností, které laik snadno přehlédne.
Tisíc dolarů za starý pekáč
V červenci 2019 se v Missouri konala dvoudenní aukce litinového nádobí ze sbírky dlouholetého sběratele. Mezi nejdražšími položkami skončil i nenápadný oválný pekáč značky Griswold s číslem 3. Kompletní kus s označeným víkem a vnitřní mřížkou se vydražil za 1 000 dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 21 700 Kč.
Na stejné aukci se prodala také obří devítka s víkem a mřížkou, a to za 500 dolarů, tedy asi 10 800 Kč. Na americkém sběratelském fóru se v roce 2017 zmiňoval prodej jiné devítky s mřížkou přes eBay za více než 800 dolarů, v přepočtu přibližně 17 500 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kus Kde a kdy Cena Přepočet na koruny Griswold č. 3 s označeným víkem a mřížkou aukce v Missouri, červenec 2019 1 000 dolarů zhruba 21 700 Kč Griswold č. 9 s víkem a mřížkou stejná aukce, červenec 2019 500 dolarů asi 10 800 Kč Griswold č. 9 s mřížkou eBay, zmínka z roku 2017 přes 800 dolarů přibližně 17 500 Kč Litina z Erie, kterou svět znal
Firma Griswold vznikla v roce 1865 ve městě Erie v Pensylvánii a nádobí z litiny tam vyráběla až do zavření továrny v roce 1957. Pánve, hrnce a pekáče z Erie se prodávaly v mnoha zemích a měly pověst spolehlivé kvality. Sběratelům dnes usnadňuje práci, že firma kusy důsledně značila logem a čísly, a podle nich se dá dohledat i přibližné období výroby.
Oválný pekáč s víkem vyráběla v několika velikostech označených čísly. Devítka měří kolem 46 centimetrů.
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Do kompletní sady patří kromě nádoby a víka s nápisem ještě litinová mřížka na dno, kterou výrobce k pekáči původně dodával. Během desetiletí se ale často ztratila, takže na pekáč se všemi třemi díly dnes narazíte jen výjimečně. Chybějící díl se přitom dohledává těžko a samostatná víka se prodávají za zlomek ceny celé sady.
Nejvíc peněz mají sběratelé připravených za pekáč, jehož víko nese už zvenku kompletní vystouplý text se jménem Griswold, číslem velikosti i označením pekáče. Takovému víku se v jejich kruzích říká plně označené. Ostatní víka mají navrchu pouze nápis Oval Roaster, nebo jsou úplně hladká. Takové pekáče vynesou méně. U víka se zkráceným nápisem bývají logo a adresa výrobce schované na vnitřní straně, proto se ho vyplatí otočit.
Jak poznat pravý kus
Při určování pomohou tyto znaky:
Na dně i na víku hledejte číslo vzoru. U devítky to bývá 649 na spodku a 650 na víku. Typickým znakem je logo v podobě kříže v kruhu se jménem Griswold. Výrobce ho během let několikrát změnil. Nejstarší verze má jméno psané šikmo, později přišlo velké písmo a nakonec menší logo. Zkratka EPU a nápis „ERIE PA.“ prozrazují, že pekáč vznikl ještě v původní továrně, což jeho cenu zvyšuje. Přečtěte si také: Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů
Pozor na novodobé napodobeniny. Prozradí je hrubší, zrnitý povrch a písmo, které nemá ostré hrany. Naopak ne každý originál nese jméno značky, některé kusy mají místo něj jen slovo Erie nebo samotné číslo vzoru.
Než ho vydrhnete, prohlédněte ho
Nejvíc ceně uškodí trhlina, hluboce rozežraný povrch nebo pokřivení. Pekáč proto postavte na rovnou desku a podívejte se, jestli se nehoupe. Jemné praskliny se pod vrstvou starého tuku a prachu snadno schovají, takže si okraje dna i víka a místa u uch po setření hadrem prohlédněte zblízka. Svařovaný nebo jinak opravovaný kus ztrácí pro sběratele skoro veškerou hodnotu.
Než starý pekáč začnete čistit, prohlédněte zblízka okraje dna, víka i místa u uch, protože pod vrstvou tuku se snadno schová trhlina. Ilustrační foto.
Starou vrstvu připáleného tuku zatím nechte být. Vypalování v ohni litinu namáhá natolik, že se může zdeformovat i prasknout, a drátěnka spolu se špínou obrousí i drobné nápisy a čísla, podle kterých se kus určuje a oceňuje. S čištěním počkejte, až budete mít jasno, o jaký pekáč jde. Nejlepší je nafotit dno i obě strany víka a poradit se se sběrateli.
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Zdroje: https://griswoldcookware.com/top-prices-at-july-2019-cast-iron-auction/, https://en.wikipedia.org/wiki/Griswold_Manufacturing, https://www.aol.com/articles/10-vintage-cast-iron-cookware-131325167.html, https://griswoldcookware.com/tips-for-the-griswold-cast-iron-cookware-collector/, https://www.chowhound.com/2232472/rare-cast-iron-brand-always-grab-thrift-store-griswold/, https://castironcollector.com/forum/goto/post?id=37393