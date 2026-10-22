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Kdo doma najde tenhle litinový pekáč, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč

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Dennívýzva
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Těžký černý pekáč, který léta leží na dně spíže nebo ve sklepě, většina lidí nanejvýš vytáhne na Vánoce. Některé kusy ale mají u sběratelů v Americe takovou cenu, že stojí...
Kdo doma najde tenhle litinový pekáč, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč

Kdo doma najde tenhle litinový pekáč, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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