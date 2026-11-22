Tereza Ramba měla slabost pro pohledné herecké kolegy. Její první velkou láskou byl Vojta Kotek, později se zamilovala do Kryštofa Hádka. Ani jeden z nich však nebyl tím pravým.
Herečka Tereza Ramba, za svobodna Voříšková, měla už v mladém věku o pozornost mužů postaráno. Jejími partnery byli známí herečtí krasavci Vojta Kotek a Kryštof Hádek, s nimiž prožila vztahy, na které se dodnes vzpomíná. Na In-Lifestyle nás ale zaujalo hlavně to, že nakonec zakotvila po boku muže, který se hereckému světu poněkud vymyká. Jejím manželem je totiž akrobat a tanečník Matyáš Ramba, s nímž vychovává dvě děti.
První láska s Vojtou Kotkem a velké city ke Kryštofu Hádkovi
S Vojtou Kotkem se Tereza sblížila při natáčení filmu Rafťáci. Jiskra mezi nimi přeskočila v době, kdy byli oba ještě velmi mladí. Herečka později v rozhovoru pro Marianne zavzpomínala, že jejich vztah vypadal trochu jinak než běžné randění dospělých. Střídali se totiž v pokojíčcích u rodičů. „Pořád drnkal na kytaru. To mě hrozně nebavilo. Ale bral mě do pizzerie a to mě bavilo,“ popsala s humorem jejich tehdejší soužití. Jejich vztah trval přibližně dva roky. Přestože se rozešli, zůstali si blízcí a postupně si vybudovali trvalé přátelství.
Konec vztahu s Kotkem však neznamenal, že by Tereza na lásku zanevřela. Její další velkou kapitolou se stal herec Kryštof Hádek, se kterým se potkala při natáčení filmové série Bobule. Tentokrát šlo o velmi intenzivní vztah. S Hádkem prožila necelé tři roky, přičemž jejich láska nebyla úplně bez mráčku. Podle pozdějších informací se měli několikrát rozejít a znovu k sobě vrátit.
Jiří Kajínek našel štěstí u psycholožky, která na něj čekala 17 let: Doma se prý vůbec nehádají
Zajímavou vzpomínku na jejich společné bydlení prozradil dokonce i Kotek. „Se mnou je to asi trochu nuda, kdežto s Kryštofem je zábava. Třeba Terezka Voříšková říkala, že když spolu začali bydlet, prvních asi šest měsíců Kryštof nebyl schopen koupit žárovky, tak měli celou dobu čelovky. Takové dobrodružství se mnou nezažije,“ vtipkoval Vojta Kotek v Show Jana Krause.
Muže svého života poznala díky kamarádce. Rozhodla zmrzlina
Ani po rozchodu s Kryštofem Hádkem se Tereza nevyhnula zájmu o své soukromí. Její jméno se čas od času spojovalo s dalšími muži z hereckého prostředí, což vzhledem k tomu, v jakém světě se pohybovala, nebylo až tak překvapivé. Většina těchto spekulací ale zůstala jen v rovině mediálních dohadů. Muže, se kterým nakonec založila rodinu, poznala trochu jinak a mimo herecké prostředí.
Matyáše Rambu, který se věnuje akrobacii, tanci a choreografii, jí představila herecká kolegyně Eliška Křenková. Při prvním setkání mezi nimi ještě žádná velká romantika nevznikla. Zlom nastal až později, když Matyáš Terezu pozval na zmrzlinu, konkrétně na mangovou. Až toto sladké pozvání nakonec odstartovalo vztah, který vydržel.
Rozjeli společné projekty a mají dvě děti
Matyáš Ramba není jen manželem známé herečky. Má za sebou profesionální gymnastickou kariéru a později se prosadil v novém cirkusu, kde propojuje akrobacii, pohybové divadlo a tanec. Působil také v souboru Losers Cirque Company. S Terezou si dobře rozumějí nejen v soukromí, ale i pracovně. Společně rozjeli například projekt Láska je a pustili se do vlastní módní tvorby. V roce 2019 se po přibližně tříleté známosti rozhodli pro svatbu. „Vnímám každou vteřinu. Pošeptáš mi, co mi slibuješ a já to pošeptám tobě. Přijmu tě od boha, jako vzácný dar,“ zanechala Tereza Ramba na Instagramu velmi osobní vyznání, v němž popsala okamžik, kdy si slíbili společnou budoucnost.
Dnes už jsou Tereza a Matyáš rodiči dvou dětí. Syn Mikoláš se narodil v listopadu 2019, tedy jen několik měsíců po svatbě. Druhého potomka, dceru Miru, přivítali na světě v prosinci 2021. Její narození herečka oznámila veřejnosti až v lednu následujícího roku a prozradila také, že původně pro holčičku plánovali jméno Teodora. Nakonec ale vybrali Miru, které říkají Hvězdička.
Tereza si soukromí svých dětí pečlivě hlídá a dlouho tajila dokonce i synovo skutečné jméno. O rodinném životě však občas něco prozradí. S manželem podle všeho fungují jako sehraný tým a navzájem si umožňují věnovat se vlastním profesím. Matyáš se ostatně v péči o děti aktivně angažuje a herečku podporuje i v její pracovní kariéře. Zdá se tak, že po několika hereckých láskách našla Tereza Ramba konečně partnera, se kterým chce sdílet nejen romantické chvíle, ale především celý život.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Tereza Ramba randila s Kotkem i Hádkem. Manžela poznala díky Křenkové a nakonec rozhodla zmrzlina byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.