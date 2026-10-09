Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana

Dagmar Havlová si během života vyzkoušela hned několik výrazných rolí, od úspěšné herečky přes první dámu až po současnou práci pro nadaci nesoucí její jméno. Pozornost přitom stále budí také otázka jejího důchodu.
Dagmar Havlová patří k ženám, jejichž život se během let několikrát výrazně proměnil. Z úspěšné herečky se stala první dáma po boku Václava Havla, později se znovu vrátila ke své profesi a dlouhodobě se věnuje také práci v Nadaci VIZE 97. I po letech proto budí pozornost nejen její herecká kariéra nebo období strávené na Pražském hradě, ale také docela obyčejná otázka: jak dnes vlastně žije a jaký má důchod. Právě kolem peněz spojených s jejím někdejším působením po boku prezidenta se přitom v minulosti rozvinula poměrně ostrá debata, jak bychom na In-Lifestyle chtěli připomenout.
Za roli první dámy plat neměla, zvláštní renta nevznikla
Když se v roce 2024 řešila otázka náhrad pro první dámu, začalo padat právě i jméno Dagmar Havlové. Ta se tehdy na sociálních sítích ohradila proti informacím, že by sama v minulosti požadovala finanční odměnu za svou roli po boku prezidenta. Uvedla, že za tuto činnost placená nebyla a že výdaje spojené s reprezentací doma i v zahraničí, pobytem v Lánech nebo bydlením ve vlastním domě hradili s Václavem Havlem z vlastních prostředků.
Zároveň tehdy upozornila na další okolnost, která se týkala jejího pozdějšího důchodu. Podle jejích slov jí nebyla započtena léta, během nichž v podstatě vykonávala činnost spojenou s funkcí ombudsmana a jeho kanceláře. Jinými slovy, období, kdy vedle své původní herecké profese zastávala také veřejnou roli po boku prezidenta, se jí podle jejího vlastního vyjádření do důchodového zabezpečení nepromítlo.
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Konkrétní částku svého současného důchodu ale Dagmar Havlová veřejně neuvedla. Není proto důvod pokoušet se ji odhadovat podle jejího věku, herecké kariéry nebo jiných příjmů. Zajímavější je ostatně to, co sama k celé věci řekla: za působení na Hradě podle svých slov žádnou finanční odměnu nedostávala a současně upozornila, že jí tato léta nebyla započtena do důchodu.
Herectví na hřebík definitivně nepověsila
Havlová se před lety stáhla z pravidelného divadelního provozu. V roce 2025 přiznala, že za jejím tehdejším odchodem mohl být i syndrom vyhoření. Z Divadla na Vinohradech odešla po více než čtyřech desetiletích, přičemž její poslední rolí byla titulní postava v úspěšné inscenaci Návštěva staré dámy. Sama tehdy svůj odchod pro Aha! vysvětlila jednoduše: „Opravdu nastal čas v nejlepším odejít.“ Herectví ale definitivně neopustila.
Letos se objevila ve filmu Bardotky a další výraznou filmovou roli má před sebou. Už 5. listopadu zamíří do kin Houpačky režiséra Bohdana Slámy, v nichž si Havlová zahraje jednu z hlavních postav po boku Zuzany Kronerové. Na vzniku filmu se navíc podílela také jako spoluautorka scénáře. Příběh dvou starších žen, které navážou nečekané přátelství, se přitom tematicky dotýká i otázky, co všechno může člověku přinést vyšší věk a zda je někdy skutečně pozdě začínat znovu.
Dnes má napilno také kolem VIZE 97
Velkou část jejího času ale dlouhodobě zabírá také Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Havlová je stále předsedkyní její správní rady a nadace se věnuje širokému spektru oblastí od kultury a vzdělávání přes zdravotnictví až po sociální pomoc.
Právě letošní rok je pro nadaci mimořádně nabitý. Připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla, pořádá kulturní a společenské aktivity a v září udělila svou cenu. Tu letos symbolicky věnovala právě Václavu Havlovi a Havlová ji převzala jeho jménem.
Když se tedy dnes mluví o Dagmar Havlové a jejím důchodu, je dobré nezůstat jen u staré otázky, zda za roli první dámy dostávala nějaké peníze. Sama upozornila na to, že se jí toto období podle jejích slov do důchodu nezapočítalo. Její současný život ale zdaleka není jen o penzi. Stále stojí před kamerou a zároveň se věnuje práci v nadaci, která nese její jméno.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Role první dámy a ombudsmana jí prý moc nepomohla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.