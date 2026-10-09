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Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana

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Dagmar Havlová si během života vyzkoušela hned několik výrazných rolí, od úspěšné herečky přes první dámu až po současnou práci pro nadaci nesoucí její jméno. Pozornost přitom stále budí také otázka jejího důchodu.
Fotografie Dagmar Havlové

Fotografie Dagmar Havlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Dagmar Havlová na výročních filmových cenách Český lev za rok 2025
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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