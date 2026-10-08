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Daimler Truck chce v Chebu vybudovat také zákaznické a servisní centrum

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Chebské zastupitelstvo včera schválilo záměr investora Daimler Truck vybudovat ve Strategickém podnikatelském parku vedle výrobního závodu také zákaznické a servisní centrum.
Daimler Truck chce v Chebu vybudovat také zákaznické a servisní centrum

Daimler Truck chce v Chebu vybudovat také zákaznické a servisní centrum

Zdroj: město Cheb
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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