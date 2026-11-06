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Cukeťáky na chalupářský způsob: Česnek, majoránka a vůně, co vytáhne všechny ke stolu

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Cukeťáky jsou přesně ten recept, který člověk vytáhne ve chvíli, kdy cukety doma přerůstají plán i lednici. Stačí je nastrouhat s bramborami, přidat česnek, vejce a mouku a za chvíli je na stole večeře, která neurazí ani zarytého bramborákového konzervativce.
Fotografie k cukeťákům

Fotografie k cukeťákům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cukeťáky umí víc než zachránit přerostlou cuketu: Levná klasika, která chutná i odpůrcům zeleniny
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:08

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