Procházkovi chyběly dvě sekundy do přestávky. Stirling ho v Dauhá knokautoval
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Procházkovi chyběly dvě sekundy do přestávky. Stirling ho v Dauhá knokautovalZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.11.2026 08:55
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