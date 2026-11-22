Zhoršuje se to: Vasseur po Leclercově zkratu avizuje vyvození odpovědnosti
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zhoršuje se to: Vasseur po Leclercově zkratu avizuje vyvození odpovědnosti
Článek byl publikován 22.11.2026 08:33
Vítězem dramatického závodu v Las Vegas se stal Max Verstpapen, druhý se umístil Lando Norris a třetí...
Max Verstappen nebyl se svým druhým nejrychlejším časem v kvalifikaci zcela spokojen, protože jeho monopost...
Oliver Bearman zůstal po potvrzení setrvání Valtteriho Bottase v Cadillacu jediným jezdcem, který nemá...
Trať v Las Vegas patří mezi ty, na kterých může týmová spolupráce a poskytnutí slipstreamu rozhodovat o...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →