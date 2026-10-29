Ulice: „Soňo, ty tady máš chlapa," šokuje Čechová Radka

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Soňa z Ulice se rozhodla udělat další krok a zajít za Jirkou. Jejich jednání ale nepůjde hladce, navíc do toho zasáhne Mastný. Musíme to uzavřít
Soňa dostala od Jirky Hložánka nabídku, nad kterou musela popřemýšlet. Moc se jí do toho nechtělo, ale když hned ráno vtrhl do jejího bytu Radek Mastný s tím, že Za lepší Křečovice se chtějí sejít a všechno už definitivně doťuknout a uzavřít, rozhodla se jednat. A tu sportovní halu, o kterou Soňa stála, jí prý přenechají. „A to jenom tak?“ nechápe, že to bylo tak snadné. Radek se brání, že nic neví, ale prý jen tak.
Když Mastný odejde, Soňa ví, že se do toho musí pustit. Zamíří do hospody, kde najde Jirku, Martinu a Áju. Na dotaz, co chce, odpoví, že pobavit se o složení koalice. Oba pak zamíří k ní domů, aby se pokusili vše vyjednat. Narazí hned u prvního bodu – Jirka chce totiž vést školství a netají se tím, že je to i kvůli tomu, aby se nevozila po Otovi. S tím ona nesouhlasí, Jirka by mu zase podle ní šel moc na ruku.
Nikam se nehneme
Soňa navrhne podle ní kompromis, že ona nebude řešit školství, ale bude ho mít pod palcem Reálná žena. S tím Jirka nesouhlasí. „Ne, já na školství trvám, jinak se nikam nehneme,“ nechce Jirka ustoupit. Podle Soni se takto nikam nehnou a nedá se s ním vyjednávat, jeden z nich přece musí ustoupit. Soňa nakonec navrhne, aby zatím školství nechali být a posunuli se dál.
Jejich rozhovor přeruší Radek Mastný, který se k ní do bytu dobývá. Když mu neotvírá, vzápětí jí volá na telefon a ode dveří křičí, že ji slyší a ať otevře, že to bude jen chvilička. Soňa panikaří, ale nakonec ji napadne, že Jirku schová do koupelny. „Je to nutný?“ diví se, ale jde se tam zavřít.
Proč si něco neřekla
Jenže zapomenou schovat Jirkovo sako. Soňa si obleče župan, rozcuchá účes a Radka pustí dovnitř se slovy, že asi usnula. Mastný se omlouvá, že ji obtěžuje a hned zamíří dál s tím, že se něco dozvěděl. Než to ale stihne doříct, všimne si saka na židli a dvou skleniček. Soňa v napětí čeká, co bude, ale jeho závěr ji zaskočí. „Ty tady máš chlapa?“ zašeptá směrem k ní Radek a když neodpovídá, zeptá se, proč něco neřekla nebo alespoň nenaznačila.
„Tak já přijdu večer, to už bude pryč?“ ptá se Mastný, ale Soňa je tak v šoku, že ani neodpoví. Její mlčení bere jako souhlas a než za sebou zavře dveře, ještě zašeptá, ať se nenechají rušit. Soňa si jen oddychne, že to bylo o fous a zavolá Jirku zpět.
Aspoň jsem to zkusil
Když pak dojde řeč na bezpečnost a ono školství, má každý své požadavky, ze kterých odmítají ustoupit. Jirka si totiž nemyslí, že by Soňa zvládala krizový management, zvlášť poté, jak nezvládla ani nedávný black out. Soňa jej zase viní z nevhodného řešení situace kolem kulečníkového klubu. A co se týče školství, tam také narazí. Ona je učitelka a chce to mít pod palcem. Jirka jí ale připomene její podvod na pozici ředitelky.
Jirka už to nakonec nevydrží a sbalí se s tím, že to nemá cenu a prostě se nedomluví. Veškeré dohody tak padají. Když dorazí do hospody, kde se schyluje ke křestu knihy jeho otce, jen poznamená, že to aspoň zkusil.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).