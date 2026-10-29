Lasagne po česku se smetanovou omáčkou připomínají oblíbenou svíčkovou, ale připravují se v troubě

Klasická svíčková u nás doma nezmizí asi nikdy. Jenže jednou jsem si její chuť zkusila přehodit do zapékaných lasagní a od té doby se k téhle verzi docela často vracím. Lasagne na způsob svíčkové jsou vydatné, krémové a přitom se připravují překvapivě jednoduše. Bešamel v nich nehledejte, místo něj stačí smetana. Hlavní práci tu odvede kořenová zelenina, koření a trochu Halali. Výsledek je poctivě domácí, sytý a hodí se hlavně na víkend, když člověk nechce dělat jen další těstoviny s masovou směsí.
Na tomhle receptu je
příjemné, že se v něm potkávají dvě docela rozdílné věci. Česká omáčková klasika a zapečené těstoviny, které se dají nachystat předem a ve správnou chvíli už jen poslat do trouby. Chuť drží hlavně osmažená zelenina, , trochu mleté maso rajčatového protlaku a smetana, která všechno zakulatí. Po upečení se vyplatí nechat pekáček chvíli stát, aspoň deset minut. Lasagne se pak nehroutí pod nožem a porce vypadají na talíři o dost líp.
Můj tip: Kdo má svíčkovou raději kyselejší, může do hotové masové směsi vmíchat ještě 1 až 2 lžičky citronové šťávy. Dávám ji tam hlavně ve chvíli, kdy je Halali spíš jemné a potřebuju chuť trochu zvednout. Svíčková jako česká klasika v novém kabátě
Svíčková patří k
nejznámějším českým jídlům. Tradičně se podává s hovězím masem, omáčkou z kořenové zeleniny, smetany a koření, nejčastěji s houskovým knedlíkem. Heslo o svíčkové na Wikipedii připomíná, že základ stojí hlavně na kombinaci mrkve, petržele, celeru a cibule, ke které patří nové koření, pepř a bobkový list. Díky tomu má omáčka svou známou lehce nasládlou, kořeněnou chuť. Recept na domácí lasagne na způsob svíčkové
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 40 až 45 minut Počet porcí: 6 až 8 porcí Celkový čas: zhruba 1 hodina a 20 minut Ingredience pro přípravu
Masovo-zeleninová směs: 500 g mletého hovězího masa 2 lžíce oleje 1 ks větší cibule 2 ks mrkve 1 ks petržele 120 g celeru 200 g sterilované zeleninové směsi Halali 2 lžíce rajčatového protlaku 250 ml hovězího nebo zeleninového vývaru 2 ks bobkového listu 4 ks kuliček nového koření 4 ks kuliček černého pepře 1 lžička soli, případně podle chuti 1/2 lžičky mletého pepře
Vrstvení: 250 g lasagní bez předvaření 400 ml smetany ke šlehání 150 ml zakysané smetany 120 g strouhaného eidamu nebo goudy 1 špetka muškátového oříšku Postup přípravy lasagní po česku
1. Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno.
Mrkev, petržel a celer očistěte a nastrouhejte nahrubo. Halali nechte okapat, ať do směsi nepřidáte zbytečně moc nálevu.
2. Ve větší hluboké pánvi nebo v širším hrnci rozehřejte
olej. Na středním plameni na něm nechte zesklovatět cibuli. Přisypte nastrouhanou kořenovou zeleninu a opékejte ji asi 8 minut. Měla by změknout a začít lehce sladce vonět.
3. Ke zelenině přidejte
mleté hovězí maso. Vařečkou ho rozmačkejte na menší kousky a restujte, dokud se nezatáhne a nepustí většinu šťávy. Obvykle to trvá 6 až 8 minut.
4. Vmíchejte
rajčatový protlak a nechte ho krátce opéct, zhruba 1 minuta stačí. Potom přidejte Halali, zalijte vývarem a vložte bobkový list, nové koření a celý pepř. Osolte, opepřete a nechte směs asi 15 minut mírně probublávat. Mezitím si nachystejte smetanovou část
Masové koule v rajské omáčce podle starých receptů našich maminek
5. V misce promíchejte
smetanu ke šlehání se zakysanou smetanou a přidejte špetku muškátového oříšku. Nemusí vzniknout hustá omáčka. V troubě se směs vsákne mezi vrstvy, což je přesně to, co potřebujete.
6. Troubu předehřejte na
190 °C. Z masové směsi vyndejte bobkový list, nové koření a kuličky pepře, pokud je najdete. Když směs působí moc hustě, přilijte ještě pár lžic vývaru. Suchá být nemá, lasagne tekutinu při pečení hodně vypijí.
7. Dno pekáčku lehce potřete trochou
smetanové směsi. Položte první vrstvu lasagní, na ni rozprostřete část masovo-zeleninové směsi, přelijte trochou smetany a posypte menším množstvím sýra.
8. Takto pokračujte, dokud nespotřebujete připravené suroviny. Nahoře by měla skončit vrstva
lasagní, zbytek smetany a nakonec strouhaný sýr.
9. Pekáček zakryjte alobalem a pečte zhruba
30 minut. Potom alobal sundejte a dopékejte ještě 10 až 15 minut, aby povrch zezlátl a sýr se pěkně zapekl. Foto: Cooky.cz, Ke konci pečení lasagne pečte odkryté dozlatova.
10. Hotové lasagne nechte nejméně
10 minut odpočinout. Podávejte je horké, třeba jen se lžičkou brusinek navrch nebo s malým zeleným salátem. Do druhého dne v lednici vydrží bez potíží a při opatrném ohřátí dobře drží tvar. Rady na závěr k lasagním na způsob svíčkové Pokud chcete chuť posunout ještě blíž ke klasické svíčkové, přidejte několik kapek citronové šťávy až na konci vaření směsi. Pro jemnější výsledek můžete část mletého hovězího nahradit mletým krůtím masem. Jídlo bude lehčí, ale pořád dost výrazné. Praktičtější je pekáček s vyšším okrajem. Směs je šťavnatá a při pečení umí trochu bublat. Pokud vám po scezení Halali zůstane trochu sterilovaného nálevu, přidejte 1 až 2 lžíce do masové směsi místo části vývaru. V redakční kuchyni se nám osvědčilo, že chuť je pak výraznější a víc připomene omáčku ke svíčkové.
Zapečené brambory s mletým masem, žampiony, ke kterým stačí přidat už jen kyselou okurku
Zapečené mleté maso se sýrem, paprikou a slaninou: Sytá a jednoduchá večeře z jednoho pekáče