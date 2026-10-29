Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lasagne po česku se smetanovou omáčkou připomínají oblíbenou svíčkovou, ale připravují se v troubě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Klasická svíčková má u nás doma svoje pevné místo, ale jednou jsem její známou chuť zkusila přenést do zapékaných lasagní a od té doby se k tomu vracím pravidelně. Tyhle lasagne na způsob svíčkové jsou syté, krémové a přitom překvapivě praktické, protože místo bešamelu do nich přijde smetana a chuť postaví hlavně kořenová zelenina, koření a trocha Halali.
Obrázek k receptu s názvem Původně to měl být jen experiment: Lasagne na způsob svíčkové spojují krémovou omáčku, maso a pohodlné pečení v jednom

Obrázek k receptu s názvem Původně to měl být jen experiment: Lasagne na způsob svíčkové spojují krémovou omáčku, maso a pohodlné pečení v jednom

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Původně to měl být jen experiment: Lasagne na způsob svíčkové spojují krémovou omáčku, maso a pohodlné pečení v jednom
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:40

Reklama
Další články z Cooky.cz
Kuřecí rolka s bramborovo-celerovým pyré. Růžičková kapusta se slaninou dodá celému jídlu výraznou chuť
Kuřecí rolka s bramborovo-celerovým pyré. Růžičková kapusta se slaninou dodá celému jídlu výraznou chuť
Buchta žirafa s kakaovým základem a světlou mřížkou. Oblíbená buchta pro každou příležitost
Buchta žirafa s kakaovým základem a světlou mřížkou. Oblíbená buchta pro každou příležitost

Když potřebuji večer rychle upéct něco na druhý den ke kávě, často padne volba právě na buchtu žirafa...

Babiččiny tvarohové koláče patří mezi české klasiky, které nejlépe chutnají čerstvě upečené
Babiččiny tvarohové koláče patří mezi české klasiky, které nejlépe chutnají čerstvě upečené

Na kynuté tvarohové koláče si vzpomenu pokaždé, když se doma ohřeje mléko a v míse se začne chystat těsto....

Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí
Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí

Připravte si sametově jemný vanilkový žloutkový krém bez smetany na dort Napoleon a větrníky. Poctivý...

Kakaové půlměsíčky s jemným těstem: Cukroví, které se drolí přesně tak akorát a rozplývá se na jazyku
Kakaové půlměsíčky s jemným těstem: Cukroví, které se drolí přesně tak akorát a rozplývá se na jazyku

Kakaové půlměsíčky s rumovou polevou jsou klasika, která se peče v jedné míse a mizí ze stolu ještě dřív,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.