V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje novou českou komedii o nejtrapnějším chlapovi na světě

Jedna noc ho zavede k lásce z dětství. Ta v něm vidí jen uťápnutého slabocha. Aby jí i sám sobě dokázal opak, přihlásí se na speciální kurz v drsných Tatrách pod vedením nečitelného a tajemného instruktora.
Výcvik se ale vymkne kontrole. Fotograf zůstane v divočině nečekaně sám, jen s rozmary přírody, nástrahami terénu a tajemstvím své minulosti. Z kurzu, který se ukáže být spíš parodií na vojenský dril, se stane zkouška, v níž nerozhodují nabiflované poučky. Rozhodne chladná hlava, odvaha podívat se strachu do očí a obyčejný selský rozum.
Buď chlap! Komedie, která vás vyžene do hor
Tímto dobrodružstvím je česká romantická komedie Buď chlap! z roku 2023. Režisér a scenárista Michal Samir v ní spojil humor, napětí a podmanivé horské scenérie. Kameru vedl Milan Chadima, hudbu složil Jiří Burian.
Fotografa Pavla hraje Jakub Prachař, jeho dětskou lásku Terezu ztvárnila Tereza Ramba. Záhadného instruktora Weisnera ztvárnil Ondřej Sokol. V dalších rolích se objeví Sabina Remundová, David Prachař, Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková a Igor Bareš.
Živý medvěd a ledová řeka bez kaskadéra
Natáčení v Tatrách vyžadovalo od herců i štábu maximální nasazení. Místo digitálních triků se totiž v divočině točilo se skutečným cvičeným medvědem.
Herce během nebezpečných scén uklidňovalo, že je od šelmy dělí provázek pod elektrickým proudem. Teprve po skončení natáčení jim produkce prozradila pravdu: proud v něm celou dobu netekl.
Jakub Prachař navíc absolvoval mrazivé koupání v ledové horské řece sám, bez kaskadéra. Velký respekt si vysloužila i Tereza Ramba. Náročné natáčení v horském terénu zvládla po boku svých dvou malých dětí, pětiměsíční dcerky a tříletého syna.
Čísla a divácké reakce
Do českých kin film přilákal 251 561 diváků. Na ČSFD má hodnocení 44 %, což ukazuje, že názory na jeho humor se různí. Řada diváků ale ocenila hlavně hlavní dvojici a horskou kulisu.
Jestli chcete zjistit, jak si městský fotograf poradí s divokou přírodou i vlastní minulostí, nalaďte TV Nova. Film Buď chlap! vysílá v pátek ve 20:20.
A jak byste obstáli vy? Zvládli byste přežít v Tatrách bez maminčiny pomoci, nebo byste hledali nejbližší chatu?
Zdroje článku: csfd.cz, cervenykoberec.cz, film.moviezone.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá