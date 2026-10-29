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Věra Čáslavská vzala nářadí a chlapi z ní měli trauma. Dcera popisuje ženu, kterou nezlomili ani komunisté

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Muži se dva dny marně trápili s motorem, Věra Čáslavská vzala nářadí a za chvíli naskočil. Deset let po její smrti dcera Radka líčí matku, kterou nezlomil ani režim.
Věra Čáslavská vzala nářadí a chlapi z ní měli trauma. Dcera popisuje ženu, kterou nezlomili ani komunisté

Věra Čáslavská vzala nářadí a chlapi z ní měli trauma. Dcera popisuje ženu, kterou nezlomili ani komunisté

Zdroj: Ron Kroon/ Public Domain Dedication
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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