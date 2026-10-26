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Svěží pomazánka z mladých cuket je ideální na letní svačinu i lehkou večeři s čerstvým chlebem

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Když na zahradě dozrávají první cukety, u nás doma se pravidelně dělá právě tahle cuketová pomazánka. Je sytá, voňavá po česneku a paprice, dobře se roztírá na chleba a díky krátkému podušení získá příjemně měkkou, téměř směsovou konzistenci.
Obrázek k receptu s názvem Když na zahrádce dozrávají první plody, připravím tuto svěží cuketovou pomazánku

Obrázek k receptu s názvem Když na zahrádce dozrávají první plody, připravím tuto svěží cuketovou pomazánku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když na zahrádce dozrávají první plody, připravím tuto svěží cuketovou pomazánku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 23:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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