Svěží pomazánka z mladých cuket je ideální na letní svačinu i lehkou večeři s čerstvým chlebem

Jakmile se na zahradě začnou objevovat první dorostlé cukety, sahám po tomhle receptu s velkou chutí a radostí. Cuketová pomazánka s paprikou, rajčaty a česnekem je u nás doma letní stálice: suroviny jsou obyčejné, dávka vystačí na několik krajíců chleba a stejně dobře chutná vychlazená i na horké topince. Důležité je krátké dušení pod pokličkou. Zelenina díky němu nezůstane syrová, ale ani se nerozpije do vodové směsi.
Na téhle
pomazánce mi vyhovuje, že to není jen rychlé zamíchání něčeho s tvarohem nebo sýrem. Zelenina se nejdřív dostane na pánev, rozvoní se a trochu zesládne. Cibule povolí, paprika zjemní a cuketa do sebe vezme česnek, worcesterskou omáčku i malé množství kečupu. Na pak drží líp a chuťově chlebu působí poctivěji.
Dělám ji hlavně ve dnech, kdy už je cuket víc, než kolik člověk
stihne spotřebovat v nebo jen tak na pánvi. Recept přitom snese menší úpravy. Někdo vmíchá tavený sýr, jak se to v domácích verzích často dělá, jiný použije polévce lučinu, vejce nebo parmazán. Já se nejčastěji vracím k čistě zeleninové podobě. Je lehčí, svěží a na letní večeři úplně stačí.
Můj tip zní: Hotovou pomazánku po vychladnutí dejte alespoň na hodinu do lednice. Chuť se tím znatelně zlepší. Recept na letní cuketovou pomazánku
Doba přípravy: 25 minut Doba dušení: 25-30 minut Počet porcí: přibližně 10-12 porcí Celkový čas: zhruba 55 minut bez chlazení Ingredience pro přípravu 6 ks cukety i se slupkou 6 ks velké cibule 2 ks žluté papriky 2 ks červené papriky 4 ks velká rajčata 8 stroužků česneku 100 g kečupu 4 PL olivového oleje 1 ks bujónu 3 PL worcesterské omáčky 1-2 lžičky soli podle chuti 1 lžička mletého černého pepře Postup přípravy domácí cuketové pomazánky
1.
Cukety omyjte, slupku ponechte a nastrouhejte je na tenká kolečka nebo nahrubo. Záleží na tom, jestli chcete pomazánku jemnější, nebo s viditelnější strukturou. Hodně vodnaté cukety lehce osolte a po 10 minutách z nich vymačkejte část šťávy.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na měsíčky. Žluté a červené papriky očistěte od jádřinců a nakrájejte na nudličky. Rajčata rozdělte na měsíčky a česnek prolisujte.
3. Ve větším hrnci nebo hlubší pánvi rozehřejte
olivový olej. Vsypte cibuli a na středním plameni ji opékejte zhruba 5 minut, dokud nezesklovatí a nezačne lehce zlátnout.
4. Přidejte k cibuli
papriky a restujte ještě asi 4 minuty. Není potřeba, aby byly úplně měkké. Stačí, když se zatáhnou a pustí vůni.
5. Do základu vmíchejte
kečup, rozdrobený bujón, worcesterskou omáčku, sůl a pepř. Krátce promíchejte, jen aby se všechno spojilo a koření se dostalo do horkého základu.
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6. Přidejte
rajčata, cukety a nakonec také česnek. Směs pořádně promíchejte. Zpočátku bude působit objemně a šťavnatě, během dušení ale výrazně klesne.
7. Hrnec přiklopte a zeleninu duste na mírném plameni přibližně
20–25 minut. Občas ode dna promíchejte. Pokud se v hrnci drží moc tekutiny, nechte posledních pár minut směs probublávat bez pokličky.
8. Hotovou pomazánku ochutnejte. Podle potřeby přidejte ještě trochu
soli, pepře nebo kapku worcesterské omáčky. Kdo chce ostřejší česnekovou chuť, může na konci vmíchat ještě jeden malý stroužek česneku.
9. Pomazánku nechte úplně vystydnout. Studená zhoustne a bude se lépe mazat. Podávat ji můžete na
chlebu s máslem, na topinkách nebo v misce jako zeleninovou přílohu. Foto: Cooky.cz, Pomazánku nechte před podáváním úplně vystydnout.
10. Zbytek přendejte do uzavíratelné nádoby a uložte do lednice. Nejlepší je sníst ji během
2-3 dnů, kdy si drží svěží chuť i příjemnou konzistenci. Ještě pár rad na závěr k cuketové pomazánce Jemnější pomazánku můžete po vychladnutí krátce projet tyčovým mixérem, stačí opravdu pár pulzů. Osobně ji nechávám raději s kousky zeleniny. Na topinkách je nejlepší lehce vychlazená. Na čerstvém chlebu s máslem zase víc vystoupí sladkost cibule a paprik. Menší cukety není nutné loupat ani zbavovat středu. U velkých přerostlých kusů je lepší měkký vnitřek se semeny vyříznout. Pokud vím, že půjde hlavně na topinky, nechám pomazánku ke konci déle vydusit. Je hutnější, z pečiva tolik nestéká a lépe se nabírá. Po vychlazení se navíc česnek ozve o něco výrazněji.
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