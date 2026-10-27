Zapomeňte na mytí hub pod vodou. Šéfkuchaři je čistí 1 jiným způsobem a nebudou vodnaté

Pánev je rozpálená, houby nakrájené a za chvíli se místo voňavého syčení ozve tiché bublání. Na dně se objeví louže, plátky zešednou a z křupavých okrajů nic nebude. Za takovým zklamáním často stojí krok, který proběhl ještě předtím, než houby vůbec dopadly do tuku.
Profesionální kuchaři na to mají jednoduché řešení. Kohoutek nechávají zavřený a sahají po něčem, co by v kuchyni čekal málokdo.
Štěteček místo kohoutku
V mnoha restauracích se pěstované houby vůbec nemyjí. Bílé i hnědé žampiony z obchodu kuchaři jen přejedou suchým štětečkem s měkkým vlasem nebo kartáčkem. Doma štětec klidně zastoupí kus kuchyňského papíru. Stačí ho jen lehce navlhčit a klobouky jím přetřít. Hlína zmizí a povrch houby zůstane suchý.
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Hodí se i houbařský nožík, který má na druhém konci rukojeti štětinky. Většina lidí ho nosí do lesa, ale u kuchyňské linky poslouží stejně dobře. Čepelí odstraníte, co na houbě pevně drží, a štětinkami pak smetete drobky z klobouku.
Kupované žampiony obvykle tolik péče nepotřebují. Rostou v pěstírnách s řízenými podmínkami a tmavé drobky na nich bývají jen zbytky pěstebního substrátu. Na ně stačí lehké oprášení.
Proč na tom záleží hlavně u hlívy a shiitake
Kolik vody houba při mytí doopravdy nasaje, ověřovala americká kuchařská redakce America’s Test Kitchen. Její tým vážil několik druhů hub před ponořením a pak znovu po minutě strávené ve vodě.
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Výsledek houby rozdělil do dvou skupin. Bílé a hnědé žampiony, které mají lupeny schované pod kloboukem, nepřibraly skoro nic. Druhy s odkrytými lupeny, tedy hlíva ústřičná, shiitake nebo portobello, ale nasály tolik vody, že ztěžkly až o čtvrtinu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druhy hub Lupeny Kolik přibraly po minutě ve vodě Bílé a hnědé žampiony schované pod kloboukem skoro nic Hlíva ústřičná, shiitake, portobello odkryté až čtvrtinu své hmotnosti
Tahle voda se pak na pánvi musí nejprve odpařit. Příprava se protáhne a houby hůř chytají zlatavou barvu, kvůli které je většina z nás opéká.
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Houby z lesa bývají špinavější, i u nich ale přichází voda na řadu až nakonec. Velkou část čištění zvládnete rovnou v lese. Spodek nohy s hlínou seřízněte nožem ještě nad košíkem, takže vás doma čeká méně práce. Záleží i na tom, jak houby v košíku skládáte. Pokládejte je nohou dolů, ve stejné poloze, v jaké stály v mechu. Drť z kusů nahoře se jim pak nedostane na spodní stranu klobouku.
Když houbař seřízne zemitou nohu už v lese, ušetří si doma velkou část čištění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V kuchyni přischlé zbytky seškrábněte špičkou nožíku a vykrojte otlačená nebo okousaná místa. Kusy, které chcete sušit, vodu vůbec nepotřebují a čistí se jen nožem a štětcem.
Písek, na který štětec nestačí
U malých hříbků sebraných v písčité půdě se suchým štětcem často neuspějete, protože písek na nich drží příliš pevně. Tehdy pomůže tento postup:
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny Kohoutek se studenou vodou pusťte tak, aby voda sotva tekla, a houbu pod ním jen krátce pootáčejte. Zbylá zrnka setřete měkkým kartáčkem. Mokré kusy hned přeneste na čistou a suchou utěrku a otřete je dosucha.
Rozhoduje načasování. Houby omývejte až těsně před vařením a nenechávejte je ležet ve vodě. Někteří kuchaři umyté houby ještě dosušují v chladničce. Stačí je volně rozložit na mřížku nebo plech a chvíli nechat v klidu. Chladný vzduch v lednici z jejich povrchu stáhne zbytek vlhkosti.
Poslední slovo má rozpálená pánev
Ani dokonale suché houby nevynahradí chybu u plotny. Kuchaři i pěstitelé hub se shodují, že vodnaté houby mají velmi často na svědomí příliš nízká teplota a přeplněná pánev. Plátky namačkané těsně u sebe se začnou dusit ve vlastní šťávě a zešednou.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Zažloutlá trouba bude zase bílá díky 1 věci, kterou máte ve spíži Houby zezlátnou jen na pořádně rozpálené pánvi, kde se jejich šťáva stihne rychle odpařit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Lepší je pánev pořádně rozpálit, houby přidávat po menších dávkách a nechat mezi nimi místo. Voda, kterou pustí, se tak stihne rychle odpařit a houby se začnou opékat dozlatova. Spolu se suchým čištěním je to nejjistější cesta k houbám, které zůstanou pevné a voňavé.
Zdroje: https://www.americastestkitchen.com/how_tos/5948-how-to-wash-mushrooms, https://www.rohlik.cz/tema/jak-zmrazit-houby, https://www.skrblik.cz/navod/jak-cistit-houby, https://www.177milkstreet.com/2024/01/stop-babying-your-mushrooms, https://www.denik.cz/gastronomie/houbova-omacka.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1916727, https://chowhound.com/1521153/clean-mushrooms-water-myth, https://www.tastingtable.com/690099/the-best-way-to-clean-mushrooms