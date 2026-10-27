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Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichne

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Ohříváte si vychladlou kávu, zároveň posloucháte zprávy a mikrovlnka vám je přehluší […]
Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichne

Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichne

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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