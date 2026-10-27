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Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ohříváte si vychladlou kávu, zároveň posloucháte zprávy a mikrovlnka vám je přehluší […]
Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichne
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 27.10.2026 04:14
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Mikrovlnka tají 1 funkci, o které skoro nikdo neví. Podržíte 1 tlačítko a pípání navždy utichne
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