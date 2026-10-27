Kdo solí těstoviny až na talíři, dělá chybu. Italští kuchaři přidávají sůl v 1 přesný moment a chuť je úplně jiná

Na stole stojí talíř špaget s rajčatovou omáčkou a vedle něj solnička, po které sáhne skoro každý, komu první sousto připadá mdlé. V Itálii by takový pohyb leckoho zarazil. Tamní kuchaři totiž mají sůl vyřešenou dávno předtím, než se jídlo dostane na stůl, a spojují ji s jedinou chvílí u sporáku.
Proč solnička u stolu nepomůže
Těstoviny samy o sobě skoro žádnou chuť nemají. Celé dochucení těsta se odehraje během několika minut ve vroucím hrnci. Jak těstoviny měknou, nasávají vodu, a pokud je osolená, berou si sůl s sebou až dovnitř.
Kdo tuhle příležitost propásne, dodatečně ji už nedožene. Sůl nasypaná na hotovou porci zůstane na povrchu a v omáčce, zatímco těsto uvnitř chutná dál nevýrazně. Na talíři pak vzniknou dvě oddělené vrstvy, výrazná omáčka nahoře a pod ní mdlé těsto, které se s ní nepropojí. Nejvíc je to znát u jednoduchých receptů, třeba u těstovin jen s máslem a sýrem nebo s olejem a česnekem, kde se nedosolené těsto nemá za co schovat.
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V Itálii se traduje úsloví, podle kterého musí být voda na těstoviny slaná jako moře. Doslovně se to brát nedá, protože moře je o poznání slanější. Úsloví má spíš připomenout, že v italské kuchyni se se solí do hrnce nešetří.
V praxi počítají zhruba s 10 gramy soli na litr vody, což odpovídá přibližně jednoprocentnímu roztoku. Na každých 100 gramů suchých těstovin se přitom doporučuje aspoň litr vody. Pro balení o hmotnosti půl kilogramu tak vychází pět litrů vody a kolem 50 gramů soli.
Lžička vody nabraná z hrnce a chvíli chlazená na vzduchu prozradí víc než odhad od oka. Sůl by na jazyku měla být znát hned, aniž by voda byla nepříjemně slaná.
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Přesný moment, o kterém mluví italští kuchaři, přichází ve chvíli, kdy se voda v hrnci naplno rozbublá. Teprve tehdy do ní patří sůl a teprve po soli těstoviny. Marcella Hazan, autorka jedné z nejuznávanějších kuchařských knih klasické italské kuchyně, k tomu přidává ještě jeden detail. Po osolení doporučuje vyčkat, až voda znovu pořádně vře, a pak teprve přisypat těstoviny.
V kuchyni to tedy vypadá takto:
Hrnec s neosolenou vodou postavíte na plotnu. Počkáte, až voda začne bublat. Přisypete sůl a krátce zamícháte. Těstoviny vložíte, jakmile voda znovu začne vřít.
Proč čekat na nový var? Těstoviny vhozené do vody, která zrovna přestala bublat, by se první chvíle jen máčely. Když se do hrnce dostanou až při plném varu, začnou se vařit okamžitě a lépe si udrží pevnost na skus.
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Hodně lidí má zažitý opačný zvyk a solí vodu ještě studenou, rovnou po napuštění hrnce. Studená voda ale sůl rozpouští jen neochotně, takže nerozpuštěná zrnka leží na dně, dokud se voda neohřeje. Nerezovému nádobí takový kontakt škodí a při opakování se na dně objevují mělké jamky s matným nádechem. Vyleštit už je pak nejde.
Do bublající vody nasypaná sůl zmizí za pár vteřin a na dně se usadit nestihne. Komu se zvyk měnit nechce, ať po nasypání soli do studené vody chvíli míchá a sleduje dno hrnce. Jakmile na něm neleží žádná zrnka, je nádobí v bezpečí.
Rozdíl přehledně shrnuje následující tabulka:
Hledisko Sůl do studené vody Sůl do vroucí vody Rozpouštění pomalé za pár vteřin Co se se solí děje zrnka zůstávají ležet na dně rozpustí se dřív, než se usadí Nerezový hrnec hrozí trvalé mělké jamky na dně dno zůstane nepoškozené Podle omáčky se dávka dá upravit Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Zažloutlá trouba bude zase bílá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Deset gramů na litr berte jako výchozí bod, který přizpůsobíte tomu, co na těstoviny přijde. Omáčka s kapary, olivami nebo sušenými rajčaty v oleji si vlastní sůl přinese sama, takže do vody stačí přisypat o něco méně. Když na těstoviny půjde třeba smetanová omáčka nebo čerstvá rajčata bez dalšího dochucení, snese voda i vydatnější dávku.
Solnička na stole pak zůstane spíš pro ozdobu, protože správně uvařené těstoviny chutnají dobře už samy o sobě.
Zdroje: https://food52.com/blog/9991-how-to-properly-salt-your-pasta-water, https://www.focus.it/cultura/curiosita/perche-per-cuocere-la-pasta-usiamo-sale-grosso-e-non-fino, https://energozrouti.cz/clanek/testoviny-se-vam-lepi-italsti-kuchari-doporucuji-pridat-do-vody-jednu-necekanou-ingredienci, https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/perche-e-meglio-il-sale-grosso-per-cucinare-la-pasta.html, https://www.foodrepublic.com/1391678/how-to-add-salt-boiling-water/, https://www.foodrepublic.com/1339926/what-properly-salted-pasta-water-should-taste-like, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-testoviny, https://www.americastestkitchen.com/articles/5840-how-salty-should-your-pasta-water-be