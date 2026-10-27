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Kvíz o hlavních postavách ze slavných knih: Maturitní otázky prověří paměť každého. 10/10 zvládnou jen znalci

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Poznáte slavné literární postavy podle jejich příběhů a činů? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v české i světové literatuře, a zjistěte, zda byste u maturity obstáli.
Hodnota starých knih bývá vysoká

Hodnota starých knih bývá vysoká

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 03:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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