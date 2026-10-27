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Album zakázané v ČSSR Jde na dračku. Sběratelé za původní vinyl platí desítky tisíc, cení se ale i kopie

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Album Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned od The Plastic People of the Universe vznikalo v prosinci 1974 na hradě Houska a v následujících měsících roku 1975 v Praze-Radlicích.
Album zakázané v ČSSR Jde na dračku. Sběratelé za původní vinyl platí desítky tisíc, cení se ale i kopie

Album zakázané v ČSSR Jde na dračku. Sběratelé za původní vinyl platí desítky tisíc, cení se ale i kopie

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:00

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