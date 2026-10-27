Album zakázané v ČSSR Jde na dračku. Sběratelé za původní vinyl platí desítky tisíc, cení se ale i kopie

Kapela tehdy už roky fungovala mimo oficiální kulturní provoz, normalizační správa jí odebrala profesionální oprávnění a vytlačila ji do poloilegálního prostoru soukromých koncertů a samizdatových pásek. Nahrávka kolovala z ruky do ruky, kopírovaná na magnetofonové pásky a kazety, zatímco stát připravoval exemplární zásah proti celému undergroundovému okruhu. Z téhle konspirace se nakonec zrodil jeden z nejhledanějších vinylových titulů české hudební historie.
Jak se zakázaná nahrávka dostala na vinyl ve Francii
Příběh fyzického nosiče začíná paradoxem. Kapela, která nesměla v Československu veřejně vystupovat, vydala své album ve Francii u labelu SCOPA v roce 1978 pod katalogem SCOPA 10001 / LTM 1001. Šlo o jednoduché LP doplněné šedesátistránkovou knihou s texty a kontextem. Vydavatelé ovšem neměli k dispozici kvalitní zdrojový materiál, výsledná nahrávka vyšla monofonně a dvě skladby zůstaly neúplné. Zvuková nedokonalost ale sběratelskou přitažlivost spíše posílila: originál nese autentický otisk doby, kdy se hudba pašovala přes hranice na páskách pochybné kvality.
Zajímavý autentizační detail odhaluje pohled na obal a etiketu. Na přebalu figuruje kapela jako „The Plastic People … Prague“, zatímco label uvádí plný název. Právě tato drobná nesrovnalost spolu s přítomností vložené knihy slouží sběratelům jako spolehlivý identifikátor prvního vydání.
Kolik stojí originál a proč reedice cenově zaostávají
Současný trh nabízí tři výrazně odlišná cenová patra:
Vydání Formát Orientační cena (2026) Originál 1978, Francie (SCOPA 10001) 1LP + kniha 3 500 Kč (Aukro, NM/VG+) CD reedice 2001, Globus Music CD cca 1 000 Kč (sekundární trh) Vinylová reedice 2024, Guerilla Records 2LP 898–1 079 Kč (retail)
Kanadský specializovaný obchod prodal exemplář originálu ve stavu NM/NM s kompletní knihou za 90 CAD, tedy zhruba 1 600 Kč. Rozdíl mezi originálem a reedicí je tedy několikanásobný, přičemž prémii určuje přesná identifikace prvního exilového pressu, úplnost šedesátistránkové přílohy a stav média i obalu hodnocený podle
standardizovaného gradingu. Reedice z roku 2024 představuje dostupný vstup do kultovního titulu, zvukově dokonce kvalitnější než monofonní originál, ale na sekundárním trhu se její hodnota drží v řádu stovek korun.
Ve specializovaném ceníku exilových titulů Plastic People stálo
Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned na 700, zatímco Passion Play i Leading Horses se držely na 450. V rámci vlastní diskografie kapely jde o nejhledanější položku. Proces s undergroundem jako motor sběratelské hodnoty
Finanční ocenění desky nelze oddělit od politického příběhu, který ji obklopuje. V roce 1976 zahájila Státní bezpečnost akci „Kapela“ namířenou proti okruhu Plastic People. Zatčení a soudní proces s muzikanty a jejich přáteli vyvolaly vlnu solidarity, jež propojila dosud roztříštěné proudy opozice, od intelektuálů kolem Václava Havla po křesťanské aktivisty. Jak dokládají archivní materiály
Charty 77 i publikace Ústavu pro studium totalitních režimů, právě tato solidarita se stala přímým impulzem pro vznik Charty 77 v lednu následujícího roku.
Pro sběratele to znamená, že originální vinyl z roku 1978 představuje hmotný dotyk s momentem, kdy se kulturní vzdor proměnil v občanský odpor. Tuhle vrstvu žádná reedice reprodukovat nedokáže.
Jak poznat originál a kde ho v Česku hledat
Kdo zdědil nebo náhodně objevil starší vinyl Plastic People, může postupovat ve třech krocích:
Opsat identifikátory z etikety a obalu – rozhodující jsou katalogová čísla LTM 1001 / SCOPA 10001, země výroby (Francie) a formát 1LP. Porovnat konkrétní release na Discogs – platforma počítá tržní rozpětí z posledních třiceti prodejů daného vydání a zobrazuje minimum, medián i maximum. Nechat posoudit fyzický stav – specializovaný prodejce vinylů nebo aukční portál typu Aukro vyžaduje přesný grading média, obalu i příloh. Přítomnost kompletní šedesátistránkové knihy výrazně ovlivňuje výslednou cenu.
České muzeum hudby při Národním muzeu pečuje o fond gramofonových desek, magnetofonových pásů i kompaktních disků a provozuje Zvukovou laboratoř vybavenou pro záchranu všech typů zvukových nosičů. Přímo ve svých výstavách muzeum prezentovalo magnetofonový pásek Plastic People jako doklad neoficiální hudební kultury normalizačního Československa. Muzea ovšem řeší ochranu a badatelské zpřístupnění, tržní valuaci od nich čekat nelze.
Proč zájem o zakázaný vinyl roste právě teď
Současnou vlnu pozornosti živí souběh několika okolností. V letech 2023–2024 vyšla první výrazná novodobá vinylová reedice u Guerilla Records, komunikovaná jako limitovaný kultovní titul pro „nové i staré fanoušky“. Na podzim 2026 přibyly nové rozhovory a knižní připomínky historie kapely a jejího vztahu k Havlovi, jak zaznamenal i
Radio Prague International. Výročí, reedice a dokumentární výstupy fungují jako spouštěče, které přitahují smíšené publikum, od pamětníků přes mladší vinylové sběratele až po zahraniční zájemce, pro něž album představuje mezinárodně čitelný artefakt studené války.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková