Houslistka Vanessa-Mae slaví 48 let. Po olympijském skandálu se stáhla do ústraní, její majetek se blíží miliardě

Britsko-singapurská houslistka Vanessa-Mae slaví osmačtyřicáté narozeniny. V devadesátých letech proslula nevídaným propojením klasické hudby s popem a prodala miliony desek. Později však svou hudební dráhu přerušila, aby mohla reprezentovat Thajsko v obřím slalomu na olympijských hrách. Dnes si své soukromí přísně střeží a fanouškům se ozývá jen výjimečně.
Místo koncertů olympijský svah v Soči
O účast pod pěti kruhy se hudebnice pokoušela už v roce 2002. Thajská vláda ale tehdy požadovala, aby se vzdala britského občanství, což odmítla. Na zimní olympijské hry do ruské Soči se nakonec kvalifikovala v roce 2014. Dočasně přerušila uměleckou kariéru a v obřím slalomu reprezentovala Thajsko pod jménem svého otce jako Vanessa Vanakorn. Závod dokončila na posledním 67. místě se ztrátou padesáti sekund na vítězku.
Několik měsíců po hrách ji Mezinárodní lyžařská federace (FIS) obvinila, že její kvalifikační závody ve Slovinsku byly zmanipulované. Dostala čtyřletý zákaz startů, který jí měl znemožnit účast na další olympiádě v Pchjongčchangu. Houslistka se s trestem nesmířila a obrátila se na Sportovní arbitrážní soud v Lausanne. Ten v roce 2015 zákaz zrušil s tím, že pro její přímou vinu neexistují důkazy. Federace se jí následně oficiálně omluvila a vyplatila jí finanční odškodné. Celou částku tehdy hudebnice předala na charitativní účely.
Nástroje za miliony a ukradené Guadagnini
K charitě má Vanessa-Mae dlouhodobě blízko. Často kupuje starší housle, které následně prodává dál, a výdělek věnuje dobročinným organizacím. Její vlastní nástrojové vybavení má přitom mimořádnou hodnotu. Většinu akustických vystoupení odehrála s houslemi Guadagnini z roku 1761. Její rodiče je vydražili za 150 tisíc liber.
V polovině devadesátých let jí vzácný nástroj ukradli zloději, ale policie ho po dvou měsících vypátrala a vrátila. Později housle při pádu rozbila, po důkladné opravě na ně však mohla hrát dál. Kromě klasických houslí používá také elektrický model Zeta Jazz. Jeden z jejích nástrojů je zářivě bílý, druhý zdobí americká vlajka.
Zázračné dítě dobývá svět hudby
Ke hře na housle se dostala v pěti letech. Narodila se v Singapuru, vyrůstala ale s matkou a anglickým otčímem v Londýně. Do povědomí diváků se zapsala už v dětství, kdy pravidelně vystupovala v britských televizních pořadech. Podle Guinnessovy knihy rekordů se ve třinácti letech stala vůbec nejmladší sólistkou, která nahrála houslové koncerty Ludwiga van Beethovena a Petra Iljiče Čajkovského.
Největší komerční průlom přišel v roce 1995 s albem The Violin Player, kde spojila vážnou hudbu s moderními popovými a techno rytmy. Spolupracovala také s americkou zpěvačkou Janet Jackson na jejím albu The Velvet Rope. Její hudební styl jí zajistil obrovské příjmy. Deník Sunday Times ji v roce 2006 vyhlásil nejbohatší osobou britského zábavního průmyslu do třiceti let. Majetek pramenící z vyprodaných koncertů a deseti milionů prodaných desek novináři odhadli na 64 milionů dolarů.
Pražský koncert a život s Maxim
Českému publiku se představila v září 2008, kdy zahrála v pražské O2 Areně. Výtěžek z tehdejšího koncertu putoval na podporu výzkumu Ústavu pro péči o matku a dítě. Po příletu na ruzyňské letiště nevyužila VIP východ a prošla běžnou odbavovací halou. „Těším se na vaše památky a pak taky na knedlo zelo vepřo,“ řekla tehdy s úsměvem pro server iDNES.cz.
V posledních letech se z veřejného prostoru téměř vytratila. Své soukromí si hlídá a na sociálních sítích aktivní není. Loni o Vánocích nicméně udělala výjimku a zveřejnila na Instagramu fotografii, na které pózuje se svým psem Maxim se sobími parohy. Americký server Celebrity Net Worth v současnosti odhaduje její majetek na 45 milionů dolarů, tedy bezmála jednu miliardu korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, lidovky, lidovky, celebritynetworth).