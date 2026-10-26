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Houslistka Vanessa-Mae slaví 48 let. Po olympijském skandálu se stáhla do ústraní, její majetek se blíží miliardě

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Britsko-singapurská houslistka Vanessa-Mae slaví osmačtyřicáté narozeniny. Místo hudby se dříve zaměřila na olympiádu a čelila křivému obvinění z podvodu.
Vanessa-Mae v roce 2014

Vanessa-Mae v roce 2014

Zdroj: FOTO:LondonPictureCapital, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:52

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