V ČSSR stála v každém dětském pokoji. Kovová lampička s kloubem dnes vynáší desítky tisíc, o ceně rozhoduje původní lak

Vyráběl ho Lidokov, Napako i Kovona, navrhovali je designéři Josef Hůrka a Stanislav Indra, a výrobní série šly do tisíců kusů. Dnes se dochované exempláře objevují na českých aukcích v množství, které potvrzuje jejich někdejší masovou přítomnost v domácnostech. Jenže zatímco jeden kus odejde za pár stovek, jiný se nabízí za částku, za niž pořídíte slušný kus nábytku. Co rozhoduje?
Tři cenová patra: od blešáku po galerijní vitrínu
Český trh s těmito lampičkami se v roce 2026 rozvrstvil do tří zřetelných hladin.
Aukční dno tvoří kusy v nálezovém stavu, odřené, s pochybnou elektroinstalací, bez jasné identifikace modelu. Combi Lux s odřeninami se na Aukru v dubnu 2026 prodala za 409 Kč. Napako 85132 spojované s Hůrkovým jménem skončilo v únoru na 499 Kč. Tady kupujete materiál k renovaci, nikoli hotový designový objekt.
Střední hladina patří identifikovaným, funkčním kusům se zachovalým povrchem. Dvě lednové aukce Combi Lux uzavřely na 1 310 a 1 344 Kč, únorový Lidokov L 193 dosáhl 1 899 Kč. Hranice ochoty kupujících se ovšem rýsuje ostře: tentýž model L 193 s vyvolávací cenou 2 900 Kč v červenci 2026 zůstal bez zájemce.
Retailové patro obsluhují specializované showroomy. Pražské Nanovo nabízí Hůrkovu stolní lampu Napako 1630 za 8 500 Kč a model Napako 1715 za 11 550 Kč, obojí v pečlivě vybraném původním stavu, s profesionální prezentací a garancí autorství. A úplně nahoře? Provenienční podlahová lampa Karla Volfa z Hotelu Praha za 65 000 Kč ukazuje, kam sahá strop československého svítidla s výjimečným příběhem.
Proč původní lak rozhoduje o ceně víc než funkční vypínač
Elektroinstalace je u šedesát let staré lampy očekávaná servisní položka. Aukční dům u Combi Lux výslovně upozorňuje na nutnost revize, mezinárodní prodejce na platformě 1stDibs u modelu L 194 otevřeně uvádí nový vodič, a český servisní trh nacení výměnu kabelu od 500 Kč. Běžný, levný zákrok.
Původní lakovaný povrch je jiná kategorie. Barva, struktura, patina, to vše nese autenticitu kusu. Po přestříkání se z originálu stává interpretace. Sběratel zaplatí víc za odřeninu na hraně, kterou může přijmout jako stopu času, než za lesklé přelakování, které vymazalo historii. Právě proto se repasovaný kus s novým kabelem a původním stínidlem prodá za násobek ceny svého přelakovaného dvojčete.
Kompletní repas menší stolní lampičky vyjde v Česku od 1 500 Kč, u historicky cennějších svítidel od 3 500 Kč. Kdo chce lampu do interiéru jako hotový designový akcent a nechce riskovat, koupí rovnou připravený kus v retailu, tam si ovšem trh nechá zaplatit za kurátorský výběr, renovaci i prezentaci.
Hůrka, Indra a továrny, které vyráběly pro celou republiku
Za typovou rodinou těchto lamp stojí především dvě jména. Josef Hůrka navrhoval svítidla pro Napako, Lidokov i Kovonu. Jeho model L 194 eviduje ve svých sbírkách Moravská galerie v Brně s datací do šedesátých let, materiálovým popisem kov a technikou lakování a chromování. Stanislav Indra je autorem řady Combi Lux pro Lidokov, datované do sedmdesátých let, s charakteristickým výškově a směrově nastavitelným stínidlem a variantou se svorkou ke stolu.
Oba designéři pracovali pro státní podniky s rozsáhlou výrobní kapacitou. NAPAKO, zkratka odvozená od Národního podniku kovového zboží, produkovalo bytová svítidla ve velkých sériích. Právě tento průmyslový původ vysvětluje, proč se dochované kusy dnes objevují v aukcích z Prahy, Ostravy, Semilska i Bystřice pod Hostýnem. Lampy putovaly do celé republiky.
Jak poznat hodnotný kus a kde ho hledat
Orientační vodítka pro každého, kdo narazí na takovou lampičku na půdě nebo v bazaru:
- Typové označení: Čitelný štítek s údajem L 193, L 194 nebo Combi Lux výrazně zvyšuje hodnotu. Bez identifikace klesá kus do nejnižší cenové kategorie.
- Materiál a povrch: Hliníkové nebo ocelové stínidlo s původním lakem, chromované rameno bez hlubokých korozních důlků. Přelakovaný povrch hodnotu sráží.
- Kompletnost: Všechny díly kloubu, originální podstava nebo svorka, funkční mechanismus polohování.
- Elektroinstalace: Stav kabelu a objímky je důležitý pro bezpečnost, méně pro sběratelskou cenu. Před zapojením do sítě vždy počítejte s revizí elektrikářem.
Nejdostupnější český sekundární trh představuje Aukro s desítkami položek ročně. Vyšší patro obsluhují specializované showroomy typu Nanovo, které kusy vybírají, renovují a prodávají s kontextem autorství. Mezinárodní dosah zajišťuje platforma 1stDibs, kde čeští prodejci nabízejí Hůrkovy i Indrovy modely za 217 až 280 eur, a oslovují tak kupce, kteří o československém průmyslovém designu slyší poprvé.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková