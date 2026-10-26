Pastrňák vyrovnal legendárního Bergerona a stoupá klubovými tabulkami. Před ním jsou už jen dvě ikony Bostonu

Třetí třetina, čas 8:27, ztichlá TD Garden po vedoucím gólu San Jose. Pastrňák vyjel z trestné lavice, dostal puk od JJ Peterky a z pravého kruhu vyrovnal na 3:3. Tímhle gólem se kapitán Bruins zapsal vedle Patrice Bergerona na dělené třetí místo nejlepších střelců v historii klubu. Oba teď mají za Boston 427 branek. Zároveň tím odstartoval obrat, který v sobotu 24. října vyústil ve výhru 6:4. Jediný další gól ho posune před Bergerona, a pak už zbývají jen dvě jména z doby, kdy se v Bostonu hrálo bez přileb.
Tři góly za tři a půl minuty
Zápas se Bostonu začal vymykat z rukou. San Jose otočilo ve 4:03 třetí třetiny na 3:2 a Bruins museli přečkat dvě oslabení. Pak přišel Pastrňákův vyrovnávací gól a s ním lavina. Podle oficiálního shrnutí na NHL.com to vypadalo takto:
- 8:27: Pastrňák vyrovnává na 3:3
- 9:07: James Hagens otáčí na 4:3
- 12:00: Fraser Minten zvyšuje na 5:3
- 12:27: Will Smith snižuje za San Jose na 5:4
- 19:32: Will Borgen pojišťuje výhru gólem do prázdné branky
Tři góly během 3:33. Pastrňák po zápase ocenil, jak tým zůstal v klidu i po ztrátě vedení. Mluvil o vyspělosti a výsledky mu dávají za pravdu. Boston má sedm výher z posledních osmi zápasů (bilance 7-0-1), drží se s 19 body hned za vedoucí Carolinou a se skóre 48:26 má podle tabulky CBS Sports nejlepší gólový rozdíl ligy. Sám Pastrňák vede po dvanácti zápasech týmové bodování se sedmi góly a deseti asistencemi.
Bergeron odehrál o 449 zápasů víc
Rovnost na papíře skrývá dva úplně jiné příběhy. Bergeron byl obousměrný centr, symbol defenzivy a šestinásobný vítěz Selkeho trofeje. Pastrňák je čistokrevný střelec. Rozdíl ukazují čísla z historických statistik Eliteprospects:
|Hráč
|Góly za Boston
|Zápasy
|Gólů na zápas
|Johnny Bucyk
|545
|1 436
|0,38
|Phil Esposito
|459
|625
|0,73
|David Pastrňák
|427
|845
|0,51
|Patrice Bergeron
|427
|1 294
|0,33
Pastrňák potřeboval na stejný počet gólů o 449 zápasů méně než Bergeron, tedy zhruba pět a půl sezony. Bucyka v tempu výrazně předčí. Jediný, kdo v tabulce vyčnívá i nad Pastrňákem, je Esposito. Jeho skoro tři čtvrtiny gólu na zápas jsou ale také produktem éry sedmdesátých let, kdy se v NHL střílelo víc a brankáři chytali v úplně jiné výstroji. Srovnávat napřímo by bylo nefér k oběma.
Esposito je na dohled, Bucyk je otázka vytrvalosti
Na dorovnání Esposita chybí Pastrňákovi 32 gólů, na samostatné druhé místo 33. Při jeho letošním startu je to podle nás cíl nejpozději na příští sezonu, a pokud vydrží současné tempo, možná už na tu letošní. Esposito tak přestává být historickou legendou z černobílých fotek a stává se metou, kterou Pastrňák může pokořit už letos nebo příští rok.
Bucyk je jiná liga. Na jeho 545 gólů zbývá 118, na samostatné prvenství 119. Rychlý přepočet:
- při 40 gólech za sezonu zhruba tři sezony,
- při 30 gólech zhruba čtyři,
- při 25 gólech kolem pěti.
Čas na to Pastrňák má. Smlouva s Bruins ho váže až do konce sezony 2030/31. Pokud se vyhne vážnějším zraněním a udrží tempo kolem třiceti gólů, dá se čekat, že na vrcholu klubové historie bude dřív, než mu smlouva skončí. Hráč, kterého Boston draftoval jako nenápadného teenagera z Havířova, by pak sesadil muže, který v Bostonu odehrál 21 sezon.
Druhý nejlepší Čech v historii NHL
V českém kontextu už Pastrňák jedno velké jméno předběhl. Patrik Eliáš skončil kariéru se 408 góly v NHL, Pastrňák jich má 427. Před ním zůstává jen Jaromír Jágr a jeho 766 branek, což je zatím úplně jiná dimenze.
Sobotní večer přinesl body i dalším Čechům. Tomáš Hertl skóroval za Vegas, které ale v Columbusu prohrálo 1:2 po prodloužení. Karel Vejmelka zastavil 29 z 32 střel při výhře Utahu 5:4 po prodloužení nad Tampou a k tomu přihrál na vítězný gól Dmitrije Simaševa. Adam Klapka asistoval u úvodní branky Calgary při výhře 4:1 nad Detroitem.
Další šanci osamostatnit se na třetím místě dostane Pastrňák v úterý 27. října v Carolině, tedy v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference. V Česku přenosy NHL v této sezoně vysílají Nova a Prima, vybrané zápasy běží zdarma na Nova Action a Prima Sport. Všechna utkání s anglickým komentářem nabízí NHL.tv na platformě DAZN.
Bergeron ukončil kariéru jako symbol jedné bostonské éry. Pastrňák ho dohnal uprostřed sezony, s céčkem na prsou a se smlouvou na dalších pět let. Bostonské tabulky se dosud přepisovaly spíš při loučení s legendami, Pastrňák je přepisuje ještě v plné síle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka