Nepečený lotusový dezert s banánem: Jemný smetanový krém a karamelová chuť v jednom domácím zákusku

Když je venku horko, troubě se raději vyhnu. V takových dnech sahám po dezertech, které se jen naskládají do formy a nechají vychladit. Tenhle lotusový zákusek s banánem je přesně ten případ. Jemný, krémový, bez pečení a s karamelovou chutí sušenek, která se s banánem překvapivě dobře potkává. U nás se dělá hlavně v létě, případně ve chvíli, kdy má dorazit návštěva a já chci něco trochu svátečnějšího, ale bez pobíhání kolem rozpálené trouby.
Na tomhle dezertu je nejlepší jeho
jednoduchost a jistý výsledek. Vrstvy se skládají bez velkého přemýšlení a hotový zákusek vypadá dobře i bez složitého zdobení. Nejvíc mu prospěje noc v lednici. Sušenky povolí, krém se usadí a banán uvnitř pěkně zvláční.
Můj tip z praxe: Banány krájejte až ve chvíli, kdy je budete dávat do formy. Zbytečně neztmavnou a na řezu pak vypadají líp. Lotus sušenky a banán? Spojení, které dává smysl
Lotus sušenky mají výraznou
karamelovou a lehce kořeněnou chuť, takže k banánu pasují přirozeně. V nepečených dezertech se s nimi pracuje často. Někdy se rozdrtí s máslem na korpus, jindy se nechávají celé a skládají se mezi krém. V současných receptech se objevují i v rychlých nepečených cheesecacích nebo ve , kde se střídá sušenková vrstva, banán a jemný krém. skleničkových dezertech Recept na jemný lotuskový zákusek s banánem
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: přes noc Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 2 balení lotusových sušenek 250 g tvarohu 250 g mascarpone 200 g zakysané smetany 200 ml smetany ke šlehání 2 ks banánů 3 až 4 lžíce cukru moučka 2 balení vanilkového cukru 1 lžička rumu Postup přípravy nepečeného lotuskového dezertu s banánem
1. Připravte si menší formu nebo hranatou dózu a vyložte ji
potravinovou fólií. Po ztuhnutí díky tomu půjde zákusek snáz vyndat a nakrájet na úhledné řezy.
2. Na dno položte první vrstvu
lotusových sušenek, aby pokryly celou plochu. Kde vznikne mezera, sušenku prostě opatrně nalomte a doplňte.
3. Ve větší míse spojte
mascarpone, tvaroh, zakysanou smetanu, cukr moučka, vanilkový cukr a rum. Stačí míchat dohladka, dlouhé šlehání tady není potřeba.
4. V jiné míse vyšlehejte
smetanu ke šlehání na pevnější šlehačku. Potom ji stěrkou zlehka vmíchejte do připraveného krému. Náplň díky tomu zůstane jemná, ale nebude téct.
5. Na první vrstvu sušenek rozetřete část
krému. Vrstva nemusí být vysoká, důležité je, aby sušenky byly dobře zakryté.
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6. Přidejte další patro
lotusových sušenek a zase část krému. Tenčí vrstvy vypadají na řezu hezčí a dezert se pak líp porcuje.
7.
Banány oloupejte a nakrájejte na kolečka silná asi 1 cm. Rozložte je vedle sebe na krém tak, aby byly po celé ploše a v každém kousku se nějaký objevil.
8. Banány překryjte další vrstvou
krému a povrch zarovnejte. Navrch položte ještě jednu vrstvu lotusových sušenek.
9. Na poslední sušenky rozetřete zbytek
krému. Pár sušenek nahrubo rozdrťte a posypte jimi povrch. Vypadá to hezky a není potřeba vymýšlet žádné další zdobení. Foto: Cooky.cz, Povrch záuksku potřete krémem a posypte rozdrcenými sušenkami.
10. Hotový zákusek zakryjte a dejte do lednice, ideálně
přes noc. Podávejte ho dobře vychlazený. V lednici vydrží přibližně 2 dny, i když u nás se obvykle sní podstatně dřív. Rady a co si u tohoto dezertu pohlídat Pokud chcete pevnější řezy, pracujte s opravdu dobře vychlazenou smetanou ke šlehání a nechte dezert odležet do druhého dne. Banány berte spíš pevnější, ne úplně přezrálé. Příliš měkké se v řezu snadno rozmažou. Kdo chce výraznější chuť, může vršek doplnit trochou lotusové pomazánky. Stačí ji lehce nahřát a rozetřít v tenké vrstvě. Nepečené zákusky působí nenáročně, ale pár drobností umí výsledek dost ovlivnit. Krém by neměl být řídký. Když se přemíchá, nebo když použijete suroviny příliš teplé, nemusí v lednici zpevnit tak, jak potřebujete. Já proto beru mascarpone i smetanu až těsně před přípravou.
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