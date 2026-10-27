Češky přestávají kupovat kupované dresinky. Nahrazují je 1 domácí směsí, která je chutnější a stojí pár korun

Lahvička se salátovou zálivkou v lednici působí jako pohodlná zkratka k rychlé večeři. Kdo ale láhev otočí a přečte si drobné písmo na zadní straně, může zjistit, že na prvním místě složení stojí voda. Stejnou službu přitom udělá směs, kterou zvládnete za pár minut ve sklenici od marmelády.
Co se skrývá v lahvičce z regálu
Na etiketách dvou oblíbených dresinků z nabídky českého online supermarketu stojí na prvním místě voda. U francouzského dresinku tvoří řepkový olej jen pětinu hmotnosti a v octové zálivce typu vinaigrette se olej mezi složkami neobjevuje vůbec.
U dresinků i dalších hotových potravin se vyplatí otočit obal a podívat se, co stojí ve složení na prvním místě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hustotu, kterou by doma zajistilo obyčejné šlehání, tady obstarávají zahušťovadla jako xanthan, karagenan nebo modifikovaný škrob. K octu výrobci přidávají cukr, v jednom případě i glukózo-fruktózový sirup, a francouzský dresink obsahuje navíc konzervant sorban draselný.
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Domácí zálivka si vystačí s mnohem kratším seznamem. Potřebuje jen olej, ocet, hořčici, sůl a pepř, tedy suroviny, které má většina lidí doma ve spíži.
Domácí verze vyjde na pár korun za porci
Lahvička hotového dresinku o objemu 250 mililitrů se v online supermarketu prodává zhruba za 76 až 93 korun. Podle orientačního propočtu serveru Kupi.cz, který vychází z běžných i akčních cen v obchodech, vyjde domácí medovo-hořčičná zálivka pro čtyři osoby přibližně na 24 korun, tedy asi na 6 korun za porci. Z osmi lžic oleje, dvou lžic medu a dvou lžic hořčice přitom vznikne zhruba 180 mililitrů zálivky, tedy o něco méně než jedna lahvička.
Cenu domácí zálivky ovlivní hlavně olej, protože je ho v ní nejvíc. Kdo sáhne po extra panenském olivovém oleji, zaplatí víc. S obyčejným slunečnicovým nebo řepkovým olejem, které se do zálivek běžně používají také, vyjde zálivka ještě levněji.
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Rozdíly přehledně shrnuje následující tabulka:
Dresink z regálu Domácí zálivka Hlavní složka voda olej Olej u francouzského dresinku pětina hmotnosti, ve vinaigrette žádný tři díly na jeden díl octa Hustotu zajišťují zahušťovadla jako xanthan, karagenan nebo modifikovaný škrob obyčejné šlehání Ostatní složky ocet, cukr, v jednom případě i glukózo-fruktózový sirup, ve francouzském dresinku konzervant sorban draselný ocet, hořčice, sůl a pepř Cena zhruba 76 až 93 korun za lahvičku o objemu 250 mililitrů přibližně 24 korun za zhruba 180 mililitrů medovo-hořčičné zálivky pro čtyři osoby, asi 6 korun za porci Jeden díl octa na tři díly oleje
Celé tajemství stojí na tradičním francouzském poměru. Na jeden díl kyselé složky připadají tři díly oleje, k tomu špetka soli, pepř a trocha hořčice. Komu připadá zálivka příliš ostrá, přidá oleje, a kdo má rád výraznější kyselost, ho naopak trochu ubere.
Pro představu stačí do menší sklenice s víčkem dát:
50 mililitrů octa, dvě lžičky hořčice, sůl a pepř, 150 mililitrů oleje. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny
Taková dávka vystačí na několik mís salátu.
Místo octa poslouží i citronová šťáva, Italové takové verzi říkají citronette. Z octů se hodí třeba bílý vinný, který je jemnější, nebo balzamikový, se kterým bude zálivka tmavší a mírně nasládlá. Ocet je ostatně základem už v samotném názvu, protože slovo vinaigrette pochází z francouzského vinaigre, které znamená „ocet“.
Proč do ní patří lžička hořčice
Olej a ocet se samy od sebe nespojí. Když se ale směs energicky šlehá, olej se v octě rozptýlí jako spousta nepatrných kapek a vznikne hladká emulze. Hořčice pak emulzi zpevní, takže se olej od octa neoddělí tak rychle, a zálivka s ní získá jemně ostrý tón.
Nejspolehlivější postup začíná octem. Rozmíchejte v něm hořčici se solí a pepřem a olej přilévejte postupně za stálého šlehání metličkou. Rychlejší cesta vede přes sklenici s víčkem, ve které se suroviny protřepou, dokud se nespojí.
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Základ se dá snadno obměnit:
lžíce medu z něj udělá oblíbenou medovo-hořčičnou zálivku, která se hodí třeba k čekance, prolisovaný stroužek česneku mu dodá výraznější charakter, lžíce jemně nastrouhaného parmazánu ho zahustí, nasekaný kopr nebo pažitka ho osvěží, což ocení hlavně letní saláty.
Velkou výhodou domácí zálivky je, že ji můžete průběžně ochutnávat a doladit přesně podle sebe. Dobře vyvážená zálivka zeleninu jen doplní a nechá vyniknout její vlastní chuť.
Jak domácí zálivku uchovat
Směs oleje a octa se po čase znovu rozdělí na dvě vrstvy, což je u domácí zálivky úplně běžné. Stačí s ní před každým použitím pořádně zatřást. Jakmile do zálivky přidáte něco čerstvého, třeba nasekaný kopr nebo prolisovaný česnek, patří uzavřená nádoba do lednice.
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Zdroje: https://www.rohlik.cz/1439916-hellmann-s-dresink-francouzsky, https://www.rohlik.cz/1480939-kuehne-vinaigrette-salatovy-dressing, https://www.kupi.cz/recepty/recept/1788-medovo-horcicna-zalivka, https://www.jaktak.cz/jak-pripravit-salatovou-zalivku-do-zasoby-recept-na-vinaigrette.html, https://www.italskakuchyne.cz/recept/134-vinaigrette-aneb-jak-ochutit-salat, https://www.receptik.cz/vinaigrette/, https://www.dotekyvina.cz/vinaigrette-vinna-zalivka/, https://en.wikipedia.org/wiki/Vinaigrette, https://www.farma-harvan.cz/blog/zakladni-vinaigrettova-zalivka-osvezte-sve-salaty-snadno-a-rychle