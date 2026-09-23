Hazard ho nakopnul před očima milionů diváků. Dnes je z kluka miliardář a oba spolu hrají golf

Osmdesátá minuta semifinále Capital One Cupu, 23. ledna 2013, Liberty Stadium ve Swansea. Chelsea prohrává v součtu 0:2, potřebuje každou vteřinu. Podavač míčů Charlie Morgan si lehne na míč a odmítá ho vydat. Hazard ho kopne do žeber, aby se k balonu dostal. Červená karta, skandál, záběry obletí svět. Sedmnáctiletý syn klubového ředitele Swansea Martina Morgana se přes noc stane jednou z nejznámějších tváří anglického fotbalu, a to aniž by kdy vstoupil na trávník jako hráč.
Od červené karty k omluvě v šatně
Ještě ten večer zamířil Morgan do šatny Chelsea. S Hazardem si podali ruce a oba se omluvili. Belgičan tvrdil, že se snažil kopnout do míče, ne do chlapce. Policie případ prověřila, ale žádné obvinění nevznesla. Fotbalová asociace ponechala Hazardovi standardní třízápasový trest za násilné chování, pokus o navýšení neuspěl. Na stadionu ten večer sedělo 19 506 diváků, ale virální dosah incidentu byl nesrovnatelně větší.
Morgan se po skandálu stáhl z veřejného prostoru. Příběh ale nezmizel, jen čekal na druhý akt.
Dva tisíce lahví a cesta k miliardě
V roce 2015, dva roky po incidentu, založil Morgan se spolužákem Jacksonem Quinnem značku Au Vodka. Začínali podle Morganova vlastního vyprávění v podcastu zhruba se dvěma tisíci lahvemi a bez velkého marketingového rozpočtu. Zlatá láhev, příchutě, hotové míchané nápoje a agresivní práce se sociálními sítěmi udělaly z Au Vodka jednu z nejrychleji rostoucích alkoholových značek v Británii.
Centrálu si firma nechala ve Swansea, zaměstnávala přes 80 lidí a prodávala na několika mezinárodních trzích. V září 2026 akvizici dokončil americký gigant Sazerac. Podle odhadu Bloombergu si Morgan i Quinn odnesli nejméně 75 milionů liber každý, s možným navýšením až ke 100 milionům.
Označení „miliardář“ vyžaduje upřesnění. V librách ani dolarech ho veřejné zdroje nepotvrzují. V českých korunách ale miliardu překonal nejpozději na jaře 2024, kdy mu britský žebříček přisuzoval majetek kolem 55 milionů liber, tehdy zhruba 1,62 miliardy korun. Po prodeji Sazeracu je ta částka ještě výrazně vyšší.
Setkání po jedenácti letech
V lednu 2024 přišlo veřejné setkání. Au Vodka natočila společný obsah s Hazardem, Morgan pak na sociálních sítích popisoval cestu do Madridu a společný golf. Hazard, tehdy čerstvě v důchodu, napsal na síti X, že jednou z hezkých věcí penze je dohánět „staré přátele“, a Morgana pochválil za to, kam se za jedenáct let posunul.
O rok později, v lednu 2025, Morgan sám reflektoval: dvanáct let od incidentu, rok od cesty do Madridu. Napsal, že ten moment bude vždy součástí jeho příběhu. Neodmítá ho, neomlouvá se za něj. Naopak, udělal z něj součást značky.
Příběh jako kapitál
Bylo by naivní tvrdit, že jedna kopačka Edena Hazarda vyrobila miliardáře. Au Vodka stojí na produktu, distribuci a načasování. Incident ale Morganovi dal něco, co si většina zakladatelů nemůže koupit: okamžitě rozpoznatelný osobní příběh. A Morgan ho uměl prodat, nejdřív jako anekdotu, pak jako obsahovou strategii, nakonec jako součást identity značky za stovky milionů liber.
K 15. září 2026 zapsal Companies House ukončení Morganových a Quinnových funkcí ve vedení Au Vodka. Kapitola se uzavřela. Z podavače míčů, který nechtěl pustit balon, je podnikatel, který nemusel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle