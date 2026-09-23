Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu
Nehoda zastavila provoz na železničním koridoru z Olomouce na Prahu. U Zábřehu na Šumpersku vlak před...
Naštěstí bez zranění se obešla nehoda, při které třiapadesátiletý řidič dnes ráno u Náměště na Hané vyjel...
Kriminalisté posílají před soud osmnáctiletou dívku a jejího o 11 let staršího přítele. Dívka v...
Hned sedmnáct náročných výstupů na vrchol jižní věže katedrály svatého Václava v Olomouci chce během...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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- U Zábřehu vlak usmrtil sebevraha. Nehoda zastavila provoz na koridoru
- Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje
- Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud