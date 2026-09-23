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Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu

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Čtyřikrát vyšší než prvotní odhad je škoda na semaforech v Přerově, které omylem poničil řidič zemědělského stroje. Při srpnové nehodě utrpěli dva lidé zranění, radnice nechá světelnou signalizaci opravit. Obnova součástí křižovatky na rušném průtahu městem vyjde na 1,2 milionu.
Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu

Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu

Zdroj: Policie České republiky, Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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