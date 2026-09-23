První opravdu podzimní outfit nepotřebuje nový šatník. Potřebuje jednu vrstvu navíc

Právě vrstvení je možná nejpraktičtější myšlenka podzimu 2026. Prada dokonce postavila část své podzimní kolekce na tom, že modelky postupně odkládaly jednotlivé vrstvy a ukazovaly, jak se jeden outfit mění podle situace během dne. Vogue podobnou logiku popisuje jako realistickou reakci na život, ve kterém ráno vyjdeš v bundě a odpoledne ji neseš přes ruku.
Takže místo otázky „co už je podzimní?" zkus jednodušší: Co můžu sundat?
Začni něčím, co bys nosila ještě před týdnem
Bílé tílko. Tričko. Slip dress. Bílá košile. Džíny. A až potom přidej podzim. K tílku koženou bomberu. Přes šaty objemný cardigan. Ke košili vlněnou vestu. K džínům lehký trench nebo strukturované sako.
Právě pre-fall kolekce letos stavějí na kombinaci letních kusů s prvním svrchníkem, dlouhými šortkami, denimem nebo lehčími bundami. Nejde tedy o to léto jedním dnem odříznout. Spíš mu postupně změnit společnost.
Jedna teplejší textura udělá víc než pět podzimních barev
Nemusíš se 23. září automaticky přebarvit do čokoládové. Vezmi světle modré džíny a bílé tričko a přidej semišovou kabelku. Saténovou sukni nech stejnou, jen k ní místo tílka dej hrubší úplet. Letní šaty spoj s koženou bundou. Najednou outfit působí podzimně, i když tři čtvrtiny oblečení už znáš z léta.
To je ostatně jedna z nejhezčích věcí letošního vrstvení: jednotlivé kusy nemusí být sezonní, pokud jejich kombinace vytvoří jinou náladu.
Boty jsou nejsnazší přepínač sezony
Stejné bílé džíny, stejné tričko.
V sandálech: léto.V loafers: září.V kotníkových botách: podzim právě dorazil.
Nemusíš tedy první chladné ráno vymýšlet celé nové outfitové universum. Někdy stačí vyměnit jedinou věc u země. A pokud je odpoledne pořád teplo, letošní transitional styling dokonce dál pracuje s otevřenějšími botami, lehčími vrstvami a kombinacemi, které sezonní hranice schválně rozmazávají.
A prosím, nepřevlékej se za katalog „podzimní žena"
Camel kabát. Hnědá kabelka. Hnědé boty. Béžový svetr. Bordó šála. Je to hezké. Ale pokud se v tom poznáváš asi stejně jako v cizím obýváku, nech jednu věc úplně mimo příběh. Kobaltovou kabelku. Letní bílé kalhoty. Sportovní bomberu. Červené ponožky. Hedvábný šátek z dovolené.
Podzimní outfit nemusí dokazovat, že víš, jak vypadá podzim. Musí fungovat ve chvíli, kdy je ráno zima, odpoledne teplo a večer zase lituješ, že jsi nechala sako v kanceláři. To není fashion chaos. To je září.
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Zdroje: Vogue – 13 Pre-Fall Trends to Transition Your Wardrobe Into Next Season [1], Vogue – On the Runway, Prada Sheds Its Layers [2], Vogue – It's Almost Fall! 9 Seasonal Fashion Finds Vogue Editors Are Shopping [3].