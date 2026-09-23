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První opravdu podzimní outfit nepotřebuje nový šatník. Potřebuje jednu vrstvu navíc

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Ráno je devět stupňů, ve dvě odpoledne skoro dvacet a ty stojíš před skříní s otázkou, jestli se oblékáš na říjen, nebo na poslední záchvěv srpna. Přechodové období není módní problém. Je to jen období, kdy outfit musí umět během dne trochu měnit názor.
První opravdu podzimní outfit nepotřebuje nový šatník. Potřebuje jednu vrstvu navíc

První opravdu podzimní outfit nepotřebuje nový šatník. Potřebuje jednu vrstvu navíc

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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