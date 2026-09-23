Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách: Změny na poslední chvíli kvůli náhlé smrti i politickým důvodům

Oblíbená komedie Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách patří k našim nejznámějším filmovým klenotům. Příběh o lásce mladého právníka a půvabné vodnické dívky přinesl na plátna nezapomenutelné výkony Jaromíra Hanzlíka a Libuše Šafránkové. Režisér Václav Vorlíček vytvořil dílo plné filmových kouzel a specifického humoru. Zákulisí natáčení ovšem dodnes skrývá mnoho překvapivých technických triků i jednu velmi smutnou událost.
Nečekaná úmrtí a politické škrty
Natáčení odstartovalo s úplně jiným hereckým obsazením, než jaké dnes známe z televizních obrazovek. Roli dobráckého vodníka Aloise začal původně točit Jan Libíček. Osmý natáčecí den herec bohužel náhle zemřel a veškerý pořízený materiál se musel přetočit s novým představitelem Zdeňkem Řehořem. Z původních scén se zachovalo jen několik málo fotografií.
K vynucené změně došlo také u postavy rázné Matyldy. Tvůrci si pro tuto roli vybrali Helenu Růžičkovou, z politických důvodů však nakonec museli obsadit Mílu Myslíkovou. Vizuální proměnou prošla i samotná Libuše Šafránková. Půvabná herečka odehrála naprosto celý film ve speciální paruce. Své vlastní vlasy ukázala divákům pouze v jediném závěrečném záběru, kdy kráčí jako matka s malým dítětem.
Složité podvodní scény s destilovanou vodou
Režisér si potrpěl na dokonalé vizuální efekty a iluzi podvodního světa tvořil pomocí velkého akvária. Skleněná nádoba stála těsně před kamerou a skrývala v sobě desítky litrů obyčejné pitné vody. Po rozsvícení silných filmových reflektorů tekutina okamžitě zešedla a herce za ní nebylo vůbec vidět.
Rekvizitáři urychleně vyrazili k benzinovým pumpám v širokém okolí a vykoupili veškeré zásoby destilované vody. Do křišťálově čisté kapaliny následně vypustili živé akvarijní rybičky pro umocnění vodního efektu. Ty ovšem v naprosto čistém prostředí bez živin okamžitě uhynuly a štáb od tohoto nápadu musel rychle ustoupit. K dokonalosti dotáhli filmaři optický klam na velkém schodišti, kde do vody vstupoval Jaromír Hanzlík a na suché polovině stál Miloš Kopecký. Kamera vše zabírala přesně v rovině hladiny a rozdíl mezi oběma částmi dekorace zcela zmizel.
Pro detailní záchranné práce pod hladinou pak oblékl Zdeněk Řehoř originální historický skafandr německé značky Draeger vyrobený v roce 1915.
Záskok ve studené řece a pocit studu
Jindřich Mráček se v jedné ze scén mění v rybu přímo na chodníku. Jaromír Hanzlík musel v podřepu otevírat ústa a napodobovat kapra za plného provozu před zraky kolemjdoucích maminek s kočárky. Zvídavé divačky ho přiváděly do obrovských rozpaků.
Fyzicky náročný úkol čekal na představitelku Jany při skoku do ledové řeky, která měla pouhých devět stupňů. Do vody se nakonec vrhla profesionální závodní plavkyně s velmi podobnou postavou. Oblékla naprosto stejné šaty, dostala identický účes a musela si dávat velký pozor, aby se ani koutkem oka nepodívala do objektivu kamery.
Samotný Jaromír Hanzlík bojoval při natáčení s velkou nevolností z nepříjemných pachů. Domníval se, že pracuje ve skutečné nemocniční márnici a jen stěží potlačoval zvracení. Režisér ho následně vyvedl z omylu vysvětlením, že dostali k dispozici obyčejnou podkrovní místnost lékařského ústavu.
Úspory ve studiu a umělý trávník
Rozpočet nedovoloval najímat další herce pro namlouvání duší uvězněných v hrníčcích. Hlas profesoru Ikebarovi propůjčil rovnou Miloš Vavruška, který si ve filmu zahrál drobnou roli muže v bílém plášti. Samostatné nahrávání čekalo i na ústřední pěvecké hvězdy. Helena Vondráčková a Václav Neckář nazpívali populární píseň Znala panna pána kvůli velkému pracovnímu vytížení každý úplně zvlášť.
Spoustu práce přidělal rekvizitářům požadavek na zelený trávník před domem, jelikož vybraná ulice byla kompletně vydlážděná. Technici museli přivézt velké množství zeminy s trávou a vytvořený pruh zeleně několik dní pečlivě zalévali. Skrytou symboliku ukryli scenáristé do samotných jmen postav. Příjmení Wassermann označuje v překladu vodníka a jméno Bach znamená potok. Na tričku Zdeňka Řehoře si bystrý divák všimne nápisu Vltavan, což odkazuje na vůbec nejstarší profesní spolek plavců a rybářů z 19. století.
Snímek se původně točil na širokoúhlý formát, většina tehdejších kin ho ovšem nedokázala promítat a filmaři museli velmi opatrně oříznout každý záběr tak, aby diváci nepřišli o nic důležitého.
Snímek Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách můžete zhlédnout na TV Seznam ve středu 23. září od 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled, cs.wikipedia).