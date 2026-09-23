Falešná loupež vynesla v roce 2004 hlídačům 27 milionů. Půl roku si užívali, nakonec je omylem prozradila milenka

Pavel D. a Tomáš H. pracovali na přelomu tisíciletí pro bezpečnostní agenturu Securitas. V září roku 2004 převáželi ve Frenštátě pod Radhoštěm běžnou hotovost určenou pro bankomaty, obyčejná směna se ale tehdy změnila v obrovskou zpronevěru. Z obrněného vozu během chvíle zmizelo více než 27 milionů korun.
Útěk s tržbou do křoví
Když si velitel vozu odskočil do obchodního domu pro další tržbu, sedmatřicetiletý Pavel D. zůstal za volantem sám. Okamžitě zařadil rychlost a ujel i s nákladem třinácti kontejnerů schovaných ve dvou plastových obalech. S autem zastavil v nenápadném křoví kousek od města. Tam už na něj čekal třiatřicetiletý komplic Tomáš H. Oba muži peníze rychle přeložili do připraveného osobního auta.
Následovala pečlivě vymyšlená scénka pro policii a veřejnost. Mladší z mužů svého kolegu připoutal ke stromu a stříkl mu do očí slzný plyn. Vystrašeného řidiče pak objevili náhodní kolemjdoucí. Vše mělo vypadat jako skutečné loupežné přepadení.
Plán na utajení obrovského lupu
Tomáš H. nechal auto s miliony zaparkované na blízkém sídlišti. Sám raději nasedl na autobus a odjel do Ostravy. Chtěl se tak chytře vyhnout silničním kontrolám rozesetým po celém kraji. Po uklidnění situace oba hlídači převezli svůj lup do předem pronajaté garáže v Klimkovicích.
Zloději zprvu netušili přesnou sumu ukrytých bankovek. Běžně totiž vozili částky okolo pěti milionů korun. Skutečnou hodnotu svého lupu zjistili až z ranních novin. Přivlastnili si přesně sedmadvacet milionů a šedesát tisíc korun. Původní plán počítal s půlročním vyčkáváním na utichnutí vyšetřování. Velké peníze ale oběma pachatelům velmi rychle stouply do hlavy.
Pravý kaviár a vysněné hračky
Téměř okamžitě začali nakupovat drahé věci a měnit svůj životní styl. Dopřávali si například pravý francouzský kaviár a velmi kvalitní šampaňské. „Jeden z nich si splnil i svůj klukovský sen a koupil si model BMW za tři tisíce a jezdil s ním po ložnici,“ prozradila tehdy policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková.
Značné částky směřovaly také k jejich milenkám. Během necelých pěti měsíců zaměstnanci agentury společně utratili téměř milion korun. Právě neopatrné chování s penězi přivedlo vyšetřovatele na správnou stopu.
Osudná lež u sázkové kanceláře
Štědrost k ženám se stala oběma zlodějům nakonec osudnou. „Za vším je třeba hledat ženské a prakticky vždy se ty peníze cpou do ženských,“ shrnul tehdy situaci kriminalista Vilém Vaculík. Jedna z partnerek se totiž pochlubila své kamarádce velkou výhrou svého přítele ve Sportce.
Policisté si tuto informaci u loterijní společnosti ihned prověřili a odhalili lež. Následná domovní prohlídka v Klimkovicích a ostravské Porubě objevila schovaných 26 milionů a 125 tisíc korun. Chyběl pouze necelý milion. Kriminalista Karel Trčka označil vrácení takto obrovské hotovosti za zcela ojedinělý úspěch v novodobé historii.
Soudní dohra a nepodmíněné tresty
Případ se dostal před Krajský soud v Ostravě v září následujícího roku. Soudce Milan Ihnát vyhodnotil vinu obou mužů za zcela prokázanou, k rychlému usvědčení pomohlo jejich vlastní doznání i nalezená hotovost.
Pavel D. dostal za zpronevěru trest sedmi let odnětí svobody. Tomáš H. si vyslechl nepodmíněný rozsudek na šest a půl roku za mřížemi. Státní zástupce sice očekával tvrdší postih pro výstrahu ostatním strážcům majetku, soud ale zohlednil jejich čistý trestní rejstřík a spolupráci při vyšetřování.
Období velkých loupeží
Počátek tisíciletí přinesl v České republice celou sérii velkých loupežných přepadení převozců peněz. Případ z Frenštátu pod Radhoštěm z roku 2004 tak skvěle zapadal do tehdejší kriminální reality. Nejznámější případ se odehrál v září 2002 v Praze. Tehdy trojice lupičů ukradla z obrněného vozu těžko uvěřitelných 153 milionů korun.
Během dubna 2003 zase přišla Česká pošta u Šternberka na Olomoucku o čtyři miliony korun. Velkou část peněz ale tehdy znehodnotily bezpečnostní rozbušky s barvou. Sérii loupeží pocítily agentury také v letech 2005 a 2006. Ztrácely se peníze například ve Frýdku Místku, Českých Budějovicích nebo u Slavkova u Brna. Vyšetřovatelé u případu Pavla D. a Tomáše H. zprvu vůbec netušili, že pátrají po falešné loupeži v režii samotných hlídačů.
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