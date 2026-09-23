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Falešná loupež vynesla v roce 2004 hlídačům 27 milionů. Půl roku si užívali, nakonec je omylem prozradila milenka

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Zaměstnanci bezpečnostní agentury vymysleli v roce 2004 plán na krádež milionů z vlastního vozu. Dokonalý zločin nakonec překazila nečekaná chyba jedné z žen.
Frenštát pod Radhoštěm v roce 2004.

Frenštát pod Radhoštěm v roce 2004.

Zdroj: FOTO:viandisto, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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