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Co je černá díra a co se děje uvnitř?

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Fenomén, jakým jsou černé díry ve vesmírných galaxiích, nejspíš přitáhne i pozornost těch, kteří nejsou příliš astrologicky založení. Černá díra je děsivý výjev, který je sice zkoumán a z velké části už prozkoumán, přesto vědci stále nemohou říct, co se děje uvnitř. Jak je to možné?
Co je černá díra a co se děje uvnitř?

Co je černá díra a co se děje uvnitř?

Zdroj: Vadim Sadovski/ Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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