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Grónský národní kroj by nevznikl bez českých korálků a moravské předlohy. Jak se dostaly až k Inuitům?

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Před příchodem Evropanů do Grónska se Inuité (Eskymáci) oblékali pouze do oděvů šitých z kožešin tuleňů, sobů, lišek nebo do kožešin ledního medvěda. Pro výrobu oděvů v zemi ledu a sněhu nebyl k dispozici žádný jiný materiál.
Grónský národní kroj by nevznikl bez českých korálků a moravské předlohy. Jak se dostaly až k Inuitům?

Grónský národní kroj by nevznikl bez českých korálků a moravské předlohy. Jak se dostaly až k Inuitům?

Zdroj: Lee Jorgensen / Shutterstock
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