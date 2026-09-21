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Marie Stuartovna se stala královnou už 6 dní po narození. Stihla toho opravdu hodně

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Královna Skotska i Francie. To byla Marie Stuartovna. Žena, která na královském trůnu strávila několik desítek let, aby ji nakonec potkal velmi krutý osud.
Marie Stuartovna se stala královnou už 6 dní po narození. Stihla toho opravdu hodně

Marie Stuartovna se stala královnou už 6 dní po narození. Stihla toho opravdu hodně

Zdroj: kim traynor/ Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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