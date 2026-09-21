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Její zalíbení ve svatbách došlo hodně daleko. Zasloužila si Markéta Pyskatá své přízvisko?

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Jediná dědička Tyrolska a příbuzná Karla IV., jíž se říkalo Pyskatá. Intrikánka, která se spikla proti svému manželovi. To byla Markéta Tyrolská.
Její zalíbení ve svatbách došlo hodně daleko. Zasloužila si Markéta Pyskatá své přízvisko?

Její zalíbení ve svatbách došlo hodně daleko. Zasloužila si Markéta Pyskatá své přízvisko?

Zdroj: ANKAWÜ / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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