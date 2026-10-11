Cizinci objíždějí Česko a pátrají po této nenápadné sadě z devadesátek. Nabízejí 600 000 Kč

Zlatý klenot roku 1996: Sada pamětních mincí Koruna Česká
Mluvíme o mimořádně ceněné Sadě 4 zlatých pamětních mincí Koruna Česká 1996 BK, kterou v březnu roku 1996 vydala Česká národní banka. Lidé si občas v médiích zaměňují pamětní ražby s běžnými oběžnými mincemi z peněženky, ale v tomto případě jde o ryzí zlatý poklad nejvyšší čistoty. Tato unikátní kolekce byla stvořena jako oslava bohaté historie české měnové tradice a obsahovala čtyři mince s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Každá z nich vzdávala poctu konkrétnímu historickému platidlu – od Třídukátu slezských stavů přes Tolar moravských stavů a Malý groš až po ikonický Pražský groš.
Mistrovství z Jablonce a otisk velikánů českého designu
Příběh vzniku tohoto numismatického skvostu je spojen s prestižní Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou, jež zhmotnila představy o dokonalém detailu. Vzhled jednotlivých mincí navrhly nejvýznamnější osobnosti našeho medailérství. Výtvarný návrh tří menších mincí připadl akademickému sochaři Vladimíru Opplovi, zatímco největší jednodesuncovou minci s motivy Pražského groše mistrovsky ztvárnil legenda českého sochařství, akademický sochař Jiří Harcuba. Mince ražené z ryzího 24karátového zlata (Au 999,9/1000) vyzařují nepopsatelnou estetickou hodnotu a hrdost na české zlatotepecké umění.
Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Zcela zásadním prvkem, který z této sady dělá doslova sběratelový svatý grál, je její neuvěřitelně nízký emisní náklad. Celková hmotnost kovu v sadě činí 1,85 trojské unce (přesně 57,548 gramu ryzího zlata). Emise z roku 1996 vznikla pouze v limitovaných množstvích: v běžné kvalitě (BK) spatřilo světlo světa pouhých 1 256 ucelených sad, zatímco ve špičkové zrcadlové kvalitě (Proof) existuje neskutečných 744 sad! Poznáte ji podle originální etue a certifikátu pravosti s pořadovým číslem.
"Po vzniku České republiky se Česká národní banka přiklonila k názoru nepokračovat v ražbě dukátových mincí, které jsou obchodními mincemi, kdy jejich cena je odvislá od poptávky a nabídky. Rozhodla se razit mince o ryzosti 999,9 v hmotnosti troyské unce (oz) a jejich dílů, jak je to v současné době ve světě obvyklé," vysvětlují webové stránky ČNB.
Z dvaceti tisíc na tři čtvrtě milionu: Pohádkový růst hodnoty
Původní pořizovací cena sady v roce 1996 činila přibližně 20 000 Kč. Dnes má sice samotné obsažené zlato hodnotu přes 110 000 Kč, avšak díky extrémní vzácnosti trhne tento soubor na trhu rekordy. Běžná verze se na portálu Aukro prodává za sumy od 550 000 Kč do 600 000 Kč, zatímco vzácnější varianta v provedení Proof dosahuje v aukčních síních astronomických hodnot 650 000 Kč až 745 000 Kč. Zhodnocení původní investice tak dosahuje téměř neuvěřitelných 3 000 %.
Pokud máte doma z devadesátých let uschované zlaté pamětní mince v pouzdře s logem ČNB, neváhejte se poradit s licencovaným numismatikem nebo odborníkem z aukčního domu. Máte i vy ve své sbírce nebo po prarodičích ukrytý podobný zlatý poklad, na který nedáte dopustit?
Zdroje článku: cnb.cz, topmince.cz, aurumbohemica.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková