V zimním období máme větší spotřebu citrusů, zejména pak samotných citronů. Jsou vydatným zdrojem vitamínu C a v období viróz a chřipek jsou nezbytnou přísadou do čaje. Citronová kůra pak většinou skončí v odpadkovém koši. Přitom se dá skvěle ještě využít na zahradě. Poradíme vám pár praktických rad, jak s kůrou od citronů naložit.
Nebojte se kyselosti
Biologické zbytky správný zahrádkář využije buď v zahradě jako například hnojivo nebo je vyhodí na kompost. V případě citronové kůry se ale mnozí obávají právě její kyselosti. Není k tomu však žádný důvod. Právě naopak, právě zvýšení kyselosti půdy je v některých případech žádoucí a rostliny jako jsou borůvky, brusinky, azalky, rododendrony a vřesy ji přímo vyžadují.
Jak kůru použít?
Citronovou kůru můžete v zahradě použít hned několika způsoby. Nejjednodušším z nich je zbytky kůry prostě zakopat do záhonu poblíž zmíněných kyselomilných rostlin. Před použitím je vhodné zbytky citronu rozřezat na malé dílky. Kůru můžete nechat přímo na povrchu půdy. Tento způsob je výhodný i tehdy, když se potřebujete zbavit škůdců, kteří ohrožují rostliny. Patří sem mravenci, slimáci, mšice, ale také kočky, které ničí záhony. Citrusové aroma je spolehlivě odežene.
Foto: Pixabay
Vhoďte kůru na kompost
Není nic snazšího než hodit zbytky citrusů přímo na kompost. Dejte si jen pozor na množství, protože obsahuje kromě vitamínu C a B6 i hořčík, draslík, železo a vápník. Tyto prospěšné látky se budou v kompostu postupně rozkládat a obohatí ho o důležité živiny, jež jsou důležité pro růst a kvetení rostlin.
Pokud máte na zahradě hortenzie, díky citronové kůře mohou změnit barvu svých květů. Stačí ji zakopat poblíž rostliny, čímž zvýšíte kyselost půdy. Brzy pak budete moci pozorovat zbarvení květů do sytější modré barvy.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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