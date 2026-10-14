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Cítili jsme šanci a promarnili ji, litoval Provod po další prohře v Lize mistrů

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Dennívýzva
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Záložník Lukáš Provod litoval, že fotbalisté Slavie nezlomili 19 let trvající čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů ani v Baku proti outsiderovi Sabahu. Devětadvacetiletý český reprezentant po nečekané porážce 0:2 v druhém kole s nováčkem soutěže připustil, že Pražané nehráli dobře.
Cítili jsme šanci a promarnili ji, litoval Provod po další prohře v Lize mistrů

Cítili jsme šanci a promarnili ji, litoval Provod po další prohře v Lize mistrů

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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