Cítili jsme šanci a promarnili ji, litoval Provod po další prohře v Lize mistrů

Slavia na dosud jediné vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhla při premiérové účasti na podzim 2007, od té doby nevyhrála už 21 zápasů po sobě. Sabah měl být papírově nejschůdnější z osmi soupeřů. „Ty týmy tu nejsou náhodou. Samozřejmě jsme věděli, že šance je větší než proti těm největším velikánům. Cítili jsme šanci a promarnili jsme ji," citoval web Slavie Provoda z rozhovoru s novináři.
„Další porážka v Lize mistrů, složité. Přijeli jsme sem, abychom vyhráli, ne abychom odjížděli po porážce 0:2. Je to Liga mistrů a v téhle soutěži je velmi málo příležitostí získat body. Musíme najít důvody, proč to nevyšlo. Musíme se soustředit na další zápasy, abychom je zvládli," doplnil Provod, který po vystřídání obránce Tomáše Holeše dohrával utkání v Baku s kapitánskou páskou.
V 61. minutě měl za nepříznivého stavu velkou šanci na vyrovnání, ale neproměnil ji. „Vždy se dá samozřejmě udělat něco jinak. Byla to obrovská šance. Snažil jsem se trefit první střelu co nejlíp. Gólman šel proti mně, při dorážce jsem byl dezorientovaný a šel jsem jen do balonu. Nechápu, že to tam nespadlo. Nebyla to ale jediná šance, celkově jsme jich měli dost. Pokud chceme být úspěšní, musíme góly dávat," konstatoval Provod.
Připustil, že výkon českého šampiona nebyl dostatečně kvalitní. „Nehráli jsme dobře, do zápasu jsme nevstoupili dobře. Největší chybou byl inkasovaný gól na 0:1, protože jsme cítili, že soupeř fyzicky odchází. Začínali jsme mít navrch. Kdyby to bylo 0:0, měli bychom o to větší převahu. Naše šance tomu odpovídají. Bohužel jsme začali hrát, až když jsme prohrávali. Šance se neodpouštějí a musíme dávat góly," řekl Provod.
Před jeho týmem je nyní náročný program. V sobotu v domácí soutěži z pozice neporaženého lídra tabulky přivítá Hradec Králové, v úterý pak ve třetím kole Ligy mistrů nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahce. „Musíme se velmi rychle oklepat. Dnes v noci letíme domů a budeme se soustředit na Hradec. Naučili jsme se přepínat mezi ligou a Ligou mistrů, to je velmi důležité," řekl Provod.
„Je to rychlý sled zápasů, ale musíme to zvládnout. V Lize mistrů jsou utkání odlišná. Nesmíme promarnit poločas jako dnes a musíme proměňovat šance. Věřím, že jsme si to nechali na příští týden," dodal jeden z lídrů obhájce titulu.
Porážku si těžko vysvětloval i trenér Jindřich Trpišovský. „Jsme zklamaní z výsledku i výkonu, nebyli jsme to my. Hlavně v prvním poločase, který paradoxně skončil 0:0. Druhý byl lepší, skončil ale 0:2. Nezahráli jsme prostě dobře, nebyla individuální kvalita na postech, ztráceli jsme hodně míče," řekl Trpišovský.
„Kdybych měl říct jednu věc, soupeř nás přehrál ve středu hřiště. Hráči jsou vyčerpaní, dali do toho všechno. Nemůžu říct ale jméno ani jednoho, který by se dotkl svého maxima," dodal.
Pražané znovu doplatili na neproměňování šancí a jejich dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů trvá od roku 2007 již 21 zápasů. „Někdy to je beznaděj, když míč neskončí v bráně, ačkoliv si řeknete, že to jinak nejde, že to musí skončit gólem. Z nějakého důvodu, který já neumím vysvětlit, se to opakuje u evropských zápasů. Podobný zápas jako na Pafosu, máme hodně šancí. Dost na to, abychom vyhráli. Nedokážeme se dotknout našeho maxima," litoval pražský rodák s připomínkou lednové porážky Slavie v minulém ročníku Ligy mistrů na Kypru (1:4). „Soupeři gratuluji k vítězství, podal dobrý výkon, ale takové soupeře máme porážet," dodal trenér.
Slavia je vůbec prvním českým týmem, který v pohárových duelech prohrál s ázerbájdžánským soupeřem. Bookmakeři přitom českého mistra favorizovali. „Já jsem se od toho oprostil, do hlavy si to dávat nechci. Viz Pafos… Role favorita nám ale očividně nesedí. Jedna věc je výsledek, druhý předvedená hra. S Lens nebo Barcelonou je výkon svižnější, s rychlejším rozhodováním. Tady to bylo jiné, horší," uvedl kouč. „Jsem zklamaný, viděl jsem, jak se na to kluci připravovali, ve finále i s větším úsilím než třeba v jiných zápasech. Nepodařilo se nám to ale prodat, bohužel. Člověk chce zápas vyhrát, realita nám ale vždycky ukáže, že jsme k tomu hodně daleko," dodal Trpišovský.
Mužstvo bude pokračovat v nabitém programu. V sobotu přivítá v domácí soutěži Hradec Králové a za týden v úterý nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahce ve 3. kole Ligy mistrů. "Musíme se z porážky otřepat už v sobotu. Na tyhle věci umíme odpovídat. Už jsme se o tom bavili v kabině. V sobotu další zápas, který musíme vyhrát. Odpověď musí být na hřišti. Musí to být lepší na hřišti, ale i emočně. Budeme hledat důvod, proč to tak bylo. Sled zápasů je rychlejší, ale jsme za to rádi. Dneska to bylo slabé, v sobotu to musí být takové jako v minulých zápasech a v úterý na to pak navázat," přál si Trpišovský.