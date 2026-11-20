Smlouvu podepsali Vojtěch Kos za ODS, Lenka Vedralová za ANO a Verona Ballay za Prahu 12 sobě. Kos zároveň pokračuje na postu starosty stejně jako v minulém období.
„Mezi naše hlavní priority patří revitalizace sídlišť, upravený veřejný prostor, komplexní řešení parkování, otevřená radnice, zvýšení bezpečnosti, kvalitní a upravené školy, rozvoj městského bytového fondu, příprava na klimatické výzvy a koncepční rozvoj Prahy 12,“ uvedl Kos na Facebooku.
Vzniklou koalici kritizovala jak opozice, ve které se ocitli STAN se Změnou pro Prahu 12, Piráti, TOP 09 a Sousedé pro Dvanáctku a Občané dvanáctky, tak vedení Prahy sobě.
Scheinherr chce koalici vypovědět
„Politici z Prahy 12 ohlásili vznik koalice s ODS a ANO. Stalo se tak přes výslovný nesouhlas vedení městské strany Praha sobě. Rozumíme tomu, že na místní úrovni mohou v hnutí ANO působit i lidé, kteří politiku berou poctivě a s ohledem na zájmy městské části. Z ANO se ovšem kvůli podpoře extremistů stala toxická síla, která se postavila proti hodnotám občanské společnosti a aktivně se podílí na současné destrukci státu,“ reagoval na podpis smlouvy předseda Adam Scheinherr.
Koaliční spolupráci s ANO považuje za nepřijatelnou a politiky z Prahy 12 vyzval, aby koalici vypověděli. „Pokud se tak nestane, strana podnikne další kroky, které jí stanovy umožňují,“ uzavřel Scheinherr.
To se ale podle vyjádření místního vedení opravdu nestane. „Rozhodnutí jít do koalice s ODS a ANO, se kterou celostátně nesouhlasíme, je založeno na našem přesvědčení, že jsme ve volbách slíbili voličům plnění našeho programu, který lze plnit jedině v koalici. Zároveň ctíme roli Rady PS ve směřování strany mezi Kongresy a vnímání perspektivy přesahující městské části, jakkoliv tyto rámcové mantinely a schvalovací procedury vnímáme jako záležitost, která měla být dle stanov strany určena v dostatečném předstihu, a to Kongresem PS, nikoli Radou PS,“ píše se v jejich tiskové zprávě.
Praha 12 sobě, která má v pětatřicetičlenném zastupitelstvu čtyři zástupce, sdělila, že po volbách začala vyjednávat se všemi zvolenými subjekty.
Odmítnutí spolupráce a ztráta důvěry
„Naší preferovanou variantou od začátku vyjednávání byla koalice P12S s ODS, STAN a TOP 09. STAN však kandidoval společně se Změnou pro Prahu 12 (KDU-ČSL) a po volbách se volební strana rozdělila do dvou zastupitelských klubů s tím, že do koalice chtěly jít oba kluby jedině společně, což pro část možných koaličních partnerů bylo nepřijatelné. Tím byla tato možnost zablokována,“ vysvětlili zástupci Prahy 12 sobě.
ODS pak stejně jako Občané dvanáctky nechtěla spolupracovat s Piráty. TOP 09 zas odmítla ANO a podle Prahy sobě tím ztratila důvěru ODS, protože tak fungovala předchozí koalice a strany s ní počítaly.
„Průběžně jsme vedle jiných variant jednali o možné spolupráci s ODS a ANO, která se jako jediná posouvala dopředu. Jednání byla věcná a vstřícná k nám i našemu programu, který se prakticky celý promítl do pozdějšího programového prohlášení. Návrh možné koaliční smlouvy projednala Rada Praha sobě 13. listopadu a smlouvu neodsouhlasila. Od jednotlivých členů Rady jsme však zaznamenali pochopení a snahu situaci řešit,“ sdělili.
„Lidsky i politicky nás tato situace velmi mrzí"
Piráti pak navrhli širokou koalici bez ODS a ANO, ti se ale o jednání dozvěděli včetně detailů. To Praha sobě brala jako porušení důvěry. Nakonec došlo ke kolizi s Občany dvanáctky a z příprav sešlo.
„Situaci jsme ještě promýšleli a opět jsme zkoušeli oživit jiné možnosti s menším počtem subjektů, tedy s ODS, ale bez ANO. Důkazy o tom, že některé subjekty širokou koalici nevnímaly vážně, nás utvrdily v tom, že jsme vyčerpali všechny dostupné varianty koaličního uspořádání. Lidsky i politicky nás tato situace velmi mrzí," uzavřela Praha 12 sobě.