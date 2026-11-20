Za útok v bohnické léčebně může si může Leo Beránek odsedět až 10 let
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Za útok v bohnické léčebně může si může Leo Beránek odsedět až 10 letZdroj: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Článek byl publikován 20.11.2026 15:08
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