„Nádory v oblasti hlavy a krku jsou hodně komplikované. Máte tam moc malých, drobných, ale důležitých orgánů. Ať už jsou to polykací cesty, slinné žlázy, oči, zrakové nervy, orgány sluchu či mozek,“ řekl redakci Pražské Drbny lékař Jiří Kubeš z Proton Therapy Center.
Při běžném ozařováním fotony jsou zasaženy i tyto orgány, buňky jsou poškozeny a pacienty pak trápí třeba sucho v ústech nebo mají potíže s polykáním. „Potřebujete metodu ozařování, která je co nejvíc ohraničená na nádorové ložisko. A to splňuje právě protonová radioterapie,“ dodal Kubeš.
Lékaři jsou tu schopni protony směřovat přímo na nádor a určit takovou dávku záření, aby se zastavila u něj a neprocházela dál. Záření totiž zasahuje zdravé tkáně stejně jako nádor a má na ně stejný efekt, ničí je. Léčba protony tak šetří tělo a jeho celkovou imunitu.
Nádor hltanu postihuje i mladé
V pražském Protonovém centru, které je jediné v republice, umí léčit nádory hlavy a krku v různých oblastech. „Typické nádory, které tady léčíme, jsou ty vedlejších dutin nosních. To je dost vzácná diagnóza, jsou jich desítky za rok," uvedl Kubeš. Další typickými nádory jsou ty pod spodinou lebeční. Nádory nosohltanu a některé nádory příušních žláz.
Nejčastější nádor, který se v oblasti hlavy a krku vyskytuje, je ten v hltanu. Například kořene jazyka a krčních mandlí. „Je to skupina nádorů, jejichž výskyt jako jedněch z mála narůstá. Jsou spojené s infekcí, lidským papilomavirem. A postihují relativně mladé lidi ve velmi dobré kondici se zdravým životním stylem,“ konstatoval Kubeš.
Vedlejší účinky při rekonvalescenci zmizí
Protonová radioterapie ale není automaticky určena všem pacientům, kterým je doporučeno ozařování. Vhodnost závisí především na typu a lokalizaci nádoru, jeho rozsahu, blízkosti zdravých orgánů, dalších onemocněních či předchozím ozařování.
Důležitá je proto konzultace s odborníky v Protonovém centru, na které se může pacient obrátit sám. Protonovou léčbu hradí pojišťovna, každého pacienta čeká 30 až 35 dávek záření. Ty se aplikují během dvou měsíců.
Samotné ozařování většinou trvá kolem půl hodiny. Pacient přijde, položí se na ozařovací lůžko, nastaví ho do správné polohy a pak se provede ozáření. Vůbec nic přitom necítí.
Sucho v ústech nebo horší polykání se může projevit po několika týdnech léčby, při rekonvalescenci pak většina nežádoucích účinků zmizí a do měsíce je velké procento pacientů schopno téměř normálního života.
Statistiky vyléčených má protonová léčba vysoké. U nádoru krčních mandlí se vyléčí přes 95 procent pacientů, u včas zjištěných nádorů nosohltanů je to 90 procent. U pokročilých onemocnění pak 60 procent.
Mladému fotbalistovi zachránili zrak
Jedním z pacientů, kteří léčbu protony úspěšně podstoupili, je i Filip z jižních Čech. Mladému fotbalistovi zjistili rakovinu nosohltanu.
„První známky, že něco není v pořádku, se objevily asi v červnu 2022. V květnu jsem maturoval, a protože jsem velký stresař, bylo to pro mě psychicky velmi náročné období. Krátce po maturitě jsem začal smrkat hustý nažloutlý a krvavý hlen. Po několika dnech mi navíc začala otékat tvář. Tehdy jsem se rozhodl zajít k lékaři. Na ORL v jindřichohradecké nemocnici mi řekli, že jde o akutní zánět, a poslali mě domů s antibiotiky,“ popsal Filip.
Otok sice dočasně zmizel, po dvou týdnech ho ale měl znovu a ještě větší. Lékaři už ho pak raději poslali rovnou do nemocnice v Jihlavě. Tam mu po několika vyšetřeních oznámili, že má nádor.
„Chtěli mě převézt do Fakultní nemocnice v Motole, kde by nádor odstranili operací. Jenže ložisko už bylo poměrně velké a hrozilo, že bych po zákroku oslepl na jedno oko. Lékaři proto hledali jiný způsob léčby a doporučili mi chemoterapii a ozařování,“ řekl Filip.
A doporučili mu právě Protonové centrum, kde absolvoval léčbu pod vedením docenta Kubeše. Návrat do běžného života sice provázely obtíže, na které ho předem upozornili, chuť do života ale neztratil. Vrátil se k milovanému fotbalu, přihlásil se na vysokou školu a dva roky po léčbě se mu daří dobře.