Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Čínský humanoid, který vyrábí další roboty. Walker S2 míří do továren

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Humanoidní robot Walker S2 dokáže během několika minut sám vyměnit vybitou baterii za nabitou a pokračovat v práci. Díky tomu…
Walker_S2

Walker_S2

Zdroj:
Reklama
Další články z Volty
Nový AI agent přináší autonomní biomedicínský výzkum
Nový AI agent přináší autonomní biomedicínský výzkum
Shelly Wall Display – smart home bez sekání do zdi, teď i s jednoduchým ovládáním na displeji
Shelly Wall Display – smart home bez sekání do zdi, teď i s jednoduchým ovládáním na displeji

Shelly Wall Display je řada dotykových nástěnných panelů, které nahrazují klasický vypínač a zároveň...

Rijeka zvýší výrobu nafty až o 30 %, nová jednotka už vyrábí
Rijeka zvýší výrobu nafty až o 30 %, nová jednotka už vyrábí

Rafinerie Rijeka dokáže po spuštění nové jednotky zpožděného koksování vyrobit ze stejného množství ropy až...

Další dvě stálice, jedna akce = Volty Expo
Další dvě stálice, jedna akce = Volty Expo

Představování vystavovatelů Volty Expo 2027 pokračuje. Tentokrát představujeme dvě společnosti, které se na...

Jak navrhnout záložní napájení průmyslového provozu: elektrocentrála, ATS a UPS jako jeden systém
Jak navrhnout záložní napájení průmyslového provozu: elektrocentrála, ATS a UPS jako jeden systém

Při návrhu záložního napájení průmyslového provozu nezačínám otázkou, jak výkonnou elektrocentrálu koupit....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

Všechny články tohoto autora →
Volty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.