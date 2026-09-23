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Rijeka zvýší výrobu nafty až o 30 %, nová jednotka už vyrábí

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Rafinerie Rijeka dokáže po spuštění nové jednotky zpožděného koksování vyrobit ze stejného množství ropy až o 30 % více motorové…
DCU Rijeka Refinery

DCU Rijeka Refinery

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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