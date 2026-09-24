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Shelly Wall Display – smart home bez sekání do zdi, teď i s jednoduchým ovládáním na displeji

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Shelly Wall Display je řada dotykových nástěnných panelů, které nahrazují klasický vypínač a zároveň ovládají celou chytrou domácnost – bez…
EST-uvodni

EST-uvodni

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

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