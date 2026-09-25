Nový AI agent přináší autonomní biomedicínský výzkum

Nový AI agent přináší autonomní biomedicínský výzkumPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
pexels-marek-piwnicki-3907296-12489164
Rafinerie Rijeka dokáže po spuštění nové jednotky zpožděného koksování vyrobit ze stejného množství ropy až...
Představování vystavovatelů Volty Expo 2027 pokračuje. Tentokrát představujeme dvě společnosti, které se na...
Při návrhu záložního napájení průmyslového provozu nezačínám otázkou, jak výkonnou elektrocentrálu koupit....
Výzkumný tým z Hongkongu vyvinul nový typ nerezové oceli, který si zachovává vysokou odolnost proti korozi...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →