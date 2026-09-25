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Nový AI agent přináší autonomní biomedicínský výzkum

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Biomni je autonomní AI agent pro biomedicínský výzkum, který používá LLM jako reasoning engine a vybavuje ho rozsáhlou sadou vědeckých…
pexels-marek-piwnicki-3907296-12489164

pexels-marek-piwnicki-3907296-12489164

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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