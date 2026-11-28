Obsah článku
Jeden PIN používá téměř každý jedenáctý člověk
Čtyřmístný PIN nabízí celkem 10 000 možných kombinací. Na první pohled se tedy zdá, že uhádnout správné číslo je nemožné. Jenže lidé si rádi vybírají kódy, které si snadno zapamatují. Často jde o jednoduché posloupnosti, opakující se číslice nebo letopočty.
Australská veřejnoprávní stanice ABC News se v lednu 2025 zaměřila na 29 milionů čtyřmístných čísel z databáze Have I Been Pwned. Ta shromažďuje údaje, které se objevily při různých únicích dat. Výsledek ukázal, že jednoznačně nejpopulárnější je kombinace 1234. Používalo ji celých devět procent lidí v analyzovaném souboru, tedy přibližně každý jedenáctý.
Následují další nápadné kombinace. Některé obsahují čtyři stejné číslice, jiné připomínají jednoduché číselné vzorce. Překvapivě vysoko se umístily také roky narození.
Deset nejpoužívanějších čtyřmístných kódů
Nejčastěji používané čtyřmístné kódy podle analýzy ABC News jsou: 1234, 1111, 0000, 1342, 1212, 2222, 4444, 1122, 1986 a 2020.
Lidé přitom dávají přednost nejen jednoduchým posloupnostem, ale také číslům, která pro ně mají nějaký osobní význam. Vysoko se proto umístily například letopočty 1986 a 2020. V rozsáhlejším seznamu se objevují také další roky narození, například 1989, 1984 nebo 1987.
Do žebříčku se dostala rovněž kombinace 2580. Na první pohled působí náhodně, ale při pohledu na číselnou klávesnici telefonu zjistíme, že jednotlivé číslice leží přímo pod sebou.
Proč jsou jednoduché PINy tak nebezpečné?
Pokud někdo přijde o platební kartu společně s dalšími osobními věcmi, zloděj může získat vodítka k uhádnutí jejího PINu. Datum narození, rok narození nebo výročí patří mezi první kombinace, které stojí za vyzkoušení. Stejně snadno lze odhadnout opakující se číslice nebo jednoduché číselné řady.
Analýza ABC News ukázala, že při pěti pokusech by útočník měl podle četnosti kombinací v databázi přibližně jednu šanci z osmi na uhodnutí správného kódu. To samozřejmě neznamená, že se stejně snadno dostane ke každé platební kartě. Banky a bankomaty mají bezpečnostní mechanismy, které po několika chybných zadáních další pokusy zablokují. Přesto není bezpečné používat PIN, který patří mezi nejpředvídatelnější.
Je důležité uvést, že uvedená statistika není výhradně statistikou bankovních karet. Zahrnuje čtyřmístné kódy používané v různých službách a zařízeních. Ukazuje však velmi dobře, jak lidé při jejich výběru přemýšlejí.
Jak si vybrat bezpečnější PIN?
Základní pravidlo je jednoduché: nepoužívejte datum narození, výročí, rok narození ani čísla, která o vás může někdo snadno zjistit. Vyhněte se také posloupnostem typu 1234 nebo 4321 a opakování stejné číslice.
Ideální je zvolit náhodnou kombinaci, která nemá žádnou zjevnou souvislost s vaším životem. PIN k platební kartě byste navíc neměli používat zároveň k odemykání telefonu nebo k jiným službám. Pokud někdo zjistí jeden z vašich kódů, neměl by tím získat přístup i k dalším.
Samozřejmostí je také PIN nikam nezapisovat společně s platební kartou a při zadávání u bankomatu či terminálu zakrýt klávesnici rukou. Ani ten nejlépe zvolený číselný kód totiž nepomůže, pokud ho někdo jednoduše odpozoruje.
Pokud svůj PIN najdete v žebříčku nejčastějších kombinací, změna je rozumným krokem. Neměli byste čekat, až se objeví podezřelá transakce. U některých bank lze nový kód nastavit přímo v mobilní aplikaci, případně prostřednictvím bankomatu.
Zdroje článku: abc.net.au, malwarebytes.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský