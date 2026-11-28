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V bankách leží téměř čtyři biliony korun
Podle údajů České bankovní asociace dosáhl celkový objem peněz na vkladových účtech obyvatel Česka ke konci září 2026 částky 3,945 bilionu korun. Oproti stejnému období předchozího roku jde o nárůst o 4,7 procenta.
Pokud celkový objem vydělíme počtem obyvatel České republiky, dostaneme se přibližně na 362 tisíc korun na osobu. Česko mělo podle posledních údajů Českého statistického úřadu k 30. červnu 2026 celkem 10,9 milionu obyvatel.
Je však potřeba zdůraznit, že jde o statistický přepočet, nikoli o skutečný zůstatek na účtu každého jednotlivce. Do počtu obyvatel se započítávají také děti a peníze jsou mezi lidmi rozdělené velmi nerovnoměrně.
Na běžných účtech je podstatně méně
Z celkového objemu bankovních vkladů připadalo na běžné účty zhruba 1,261 bilionu korun. Po přepočtu na jednoho obyvatele to znamená asi 116 tisíc korun.
Zbytek peněz mají lidé uložený především na spořicích účtech, termínovaných vkladech a dalších vkladových produktech. Češi tak stále častěji hledají možnosti, jak své úspory alespoň částečně zhodnotit, místo aby je nechávali ležet na běžném účtu bez úroku.
Objem peněz na vkladových účtech se navíc meziročně zvýšil. Samotný růst ale neříká, že se finanční situace zlepšila všem domácnostem. Část celkového majetku totiž připadá na relativně malou skupinu lidí s vysokými úsporami.
Průměr může být pořádně zavádějící
Představme si deset lidí, z nichž devět má na účtu jen několik tisíc korun a jeden člověk několik milionů. Aritmetický průměr pak bude vypadat mnohem příznivěji, než jaká je skutečná situace většiny skupiny.
Právě proto je třeba brát údaj 362 tisíc korun s rezervou. Neznamená, že by tolik měla každá česká domácnost, ani že jde o částku, kterou má běžný člověk kdykoliv k dispozici.
Statistiky celkových bankovních vkladů navíc neříkají, kolik peněz má typický český střadatel. K tomu bychom potřebovali znát medián, tedy hodnotu, která rozdělí obyvatele na dvě stejně velké skupiny. Takový údaj ale z uvedené statistiky České bankovní asociace zjistit nelze.
Češi mají v bankách stále více peněz
Zajímavé je také srovnání s předchozím rokem. Meziročně se objem vkladů zvýšil o 4,7 procenta. České domácnosti tak dál vytvářejí finanční rezervy, přestože část svých prostředků postupně přesouvají také do investic.
Pro běžného člověka je důležitější než celostátní průměr především vlastní finanční rezerva. Ta by měla pokrýt nečekané výdaje nebo období, kdy domácnost přijde o část příjmů. Část peněz je proto rozumné ponechat snadno dostupnou, například na spořicím účtu.
Statistických 362 tisíc korun tak může vypadat jako pěkná částka, ale o skutečné finanční kondici českých domácností vypovídá jen zlomek..
Zdroje článku: cbamonitor.cz, csu.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová