Obsah článku Vánoční prázdniny začnou 23. prosince
Podle harmonogramu ministerstva školství připadá poslední vyučovací den před Vánocemi na
úterý 22. prosince 2026. Vánoční prázdniny potrvají od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2027 včetně. Do lavic se žáci vrátí v pondělí 4. ledna. Štědrý den letos vychází na čtvrtek, první svátek vánoční na pátek a druhý na sobotu. Nový rok připadá na pátek.
Pondělí 21. a úterý 22. prosince jsou podle celostátního harmonogramu běžné vyučovací dny. Termín se může na jednotlivých školách lišit, pokud ředitel vyhlásí volno. Školský zákon mu umožňuje ze závažných důvodů, například organizačních nebo technických, vyhlásit
až pět volných dnů za školní rok. Při plánování odjezdu se proto vyplatí zkontrolovat oznámení konkrétní školy. Pololetní prázdniny prodlouží poslední lednový víkend
Pololetní vysvědčení dostanou žáci
ve čtvrtek 28. ledna 2027. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna. Spolu s víkendem tak budou mít děti tři dny volna od 29. do 31. ledna.
V prvním turnusu budou mít školáci deset dní volna v kuse
Například na Kladensku navážou na pololetní prázdniny a víkend rovnou jarní prázdniny, které začnou v pondělí 1. února. Děti tak budou mít volno
od pátku 29. ledna do neděle 7. února a do školy se vrátí v pondělí 8. února.
Rodiče, kteří běžně pracují od pondělí do pátku, potřebují na společné volno po celých deset dní
šest dní dovolené. Do výpočtu patří pátek 29. ledna a pět pracovních dnů od 1. do 5. února. S pěti dny dovolené mohou strávit s dětmi devět dní v kuse, od soboty 30. ledna do neděle 7. února. Jarní prázdniny 2027 podle okresů
Jarní prázdniny jsou rozdělené do šesti týdenních turnusů od 1. února do 14. března.
Termín se řídí sídlem školy. V Praze používá ministerstvo dvě skupiny městských částí označené jako Praha 1 až 5 a Praha 6 až 10. Do první skupiny patří například také Praha 11 a Praha 13. MŠMT
Termín Okresy a skupiny pražských městských částí 1.–7. února Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 8.–14. února Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 15.–21. února Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 22.–28. února Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 1.–7. března Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 8.–14. března Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj a úplný rozpis pražských městských částí najdete v
harmonogramu MŠMT. O Velikonocích budou mít děti pět dní volna
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 25. března 2027. Následuje Velký pátek 26. března, víkend a Velikonoční pondělí 29. března. Školáci tak budou mít pět dní volna a do lavic se vrátí v úterý 30. března. Rodiče s běžným pracovním týdnem mohou stejné volno získat, pokud si vezmou dovolenou na čtvrtek.
Oba květnové svátky,
Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května, vycházejí na sobotu. Prodloužený víkend tak v květnu nepřinesou. Letní prázdniny potrvají 62 dní
Posledním vyučovacím dnem bude
středa 30. června 2027. Letní prázdniny potrvají od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna včetně, celkem tedy 62 kalendářních dní. Nový školní rok začne ve středu 1. září.
Hned na začátku července připadají dva svátky na pracovní dny.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vychází na pondělí 5. července a Den upálení mistra Jana Husa na úterý 6. července. Kdo běžně pracuje od pondělí do pátku, může tak s dětmi strávit čtyři dny v kuse bez čerpání dovolené.
Další školní volno na podzim a o Vánocích 2027
Po návratu do školy čeká děti volno v úterý
28. září, na Den české státnosti. Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. a pátek 29. října. Mezi nimi je státní svátek 28. října, takže s víkendem budou mít školáci pět dní volna v kuse. Další svátek připadá na středu 17. listopadu.
Vánoční prázdniny v roce 2027 začnou
ve čtvrtek 23. prosince a skončí v neděli 2. ledna 2028. Štědrý den vychází na pátek a vyučování začne v pondělí 3. ledna.
Zdroje článku:
Organizace školního roku 2026/2027 v ZŠ,SŠ, ZUŠ a konzervatořích, MŠMT ČR, Organizace školního roku 2026/2027 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích | MŠMT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŠMT, Organizace školního roku, MŠMT ČR, archiv.msmt.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Kristýna Pokorná