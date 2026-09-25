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Jihlava dál upravuje parkování. Někde přibudou místa, jinde zaniknou nelegální stání

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Řidiči v Jihlavě se více než tři roky řídí novou parkovací koncepcí. Před jejím zavedením v jednotlivých lokalitách musí vedení města přistoupit k úpravám, někde k drobným, někde k zásadnějším. Ty jsou teď v plánu v lokalitě Na Slunci.
Jihlava dál upravuje parkování. Někde přibudou místa, jinde zaniknou nelegální stání

Jihlava dál upravuje parkování. Někde přibudou místa, jinde zaniknou nelegální stání

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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