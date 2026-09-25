Jihlava dál upravuje parkování. Někde přibudou místa, jinde zaniknou nelegální stání

„Schválili jsme výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na další rozšiřování parkování. Tentokrát jsou to ulice Hany Kvapilové a ulice Tylova. Hotové by měly bát do měsíce, tedy do konce října,“ sdělil dnes dopoledne primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL).
A připomněl, že v tuto chvíli jsou již hotové úpravy v ulici Nad Plovárnou, ty městskou kasu vyšly na 2,5 milionu korun. Do dvou týdnů by měly začít úpravy v Polní ulici, zde bude investice zhruba sedmimilionová. Úpravy ve dvou zmíněných ulicích – tedy Hany Kvapilové a Tylova – vyjdou na více než pět milionů korun.
1,5 milionu korun od rezidentů
Primátor Ryška pro zajímavost uvedl, že částka, kterou město získá od rezidentů, se za rok pohybuje kolem 1,5 milionu korun. A do úprav jde třeba jen v oblasti Na Slunci zhruba 15 milionů korun. „Aby se tedy dál neobjevovaly řeči, jak město vybírá peníze z parkování,“ poznamenal Petr Ryška.
Čtěte také: Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 aut
K úpravám v ulici Nad Plovárnou Ryška vyčíslil, že díky nim se počet parkovacích míst navýšil zhruba o 16. A odhaduje, že v Polní ulici to bude ještě o něco více. „Úpravy spočívají v tom, že někdy musíme sáhnout do zeleně, někde se třeba o půl metru rozšíří vozovka, ze šikmého stání se udělá kolmé. Někdy jsou úpravy větší, že se udělá třeba zcela nové parkoviště. Jde spíš o optimalizaci ploch,“ dovysvětlil Ryška.
Součástí oprav je třeba i oprava chodníku, pro příklad primátor Jihlavy uvádí Telečskou ulici. „Hezká parkovací místa navíc mezi paneláky jsme udělali třeba i v sídlišti U Hřbitova.“
Ryška dále ujistil, že město přihlíží i k připomínkám od obyvatel, které získá třeba při debatách ohledně nové parkovací koncepce. „Třeba u oblasti na Bedřichově, kterou jsme teď dělali, jsme dostali 67 připomínek e-mailem plus spoustu telefonátů. Komunikace o úpravách je opravdu rozsáhlá,“ ujistil Ryška.
Čtěte také: Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro seniory
Odborníci na dopravu po Jihlavě před zavedením nové parkovací koncepce zrušili řadu nelegálních parkovacích míst. Kde byla či je situace vůbec nejhorší? „To se nedá říct. Pravidla se dennodenně porušovala po celé Jihlavě. Hodně se to děje na sídlištích. Když chceme zavést nějaký systém, tak chceme, aby byl podle pravidel a zákonů,“ prohlásil primátor Jihlavy.
Bezplatné parkování
Řidiči, kteří v Jihlavě nechtějí platit, mohou odstavit své vozidlo na některém z bezplatných parkovišť. Těch je, jak Ryška poznamenal, celkem šest. „Jsou využívána hodně. Některá jsou v podstatě úplně plná. Třeba P+R u dopravního terminálu, plné bývá i to u Jihlavanu. Jsou ale i taková parkoviště, která jsme udělali a která plná nejsou. Třeba v ulici Mostecká. To bývá obsazené maximálně ze dvou třetin, když jsem se tam byl podívat. Samozřejmě plnější bývají ta blíže centru, třeba i u finančního úřadu,“ dodal Petr Ryška.